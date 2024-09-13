Безрассудство Киева: «Мозырский сценарий».

На Западе вовсю заговорили, что, несмотря на отсутствие прямых заявлений, США уже сняли ограничения на использование Украиной оружия большой дальности по объектам на территории России.

Примечательно, что разрешение на использование западного оружия большой дальности связанно с передачей Ираном Москве баллистических ракет Fath-360. Отметим, что это ракеты со спутниковым управлением и дальностью до 120 км.

Исходя из вышеуказанного, важно понимать следующее – Украина и Запад используют данный факт в качестве выгодного для себя предлога идти на дальнейшую эскалацию конфликта. Зеленского такой вариант развития событий устраивает из-за гипотетических переговоров с Москвой.

«Курская авантюра», на которую в начале августа пошел Киев, не удалась, хотя, как выяснилось, она не являлась попыткой, которая могла бы переломить ход конфликта в пользу Украины. Это была крайне ограниченная по силам операция, целью которой был захват территорий для обмена и отвлечения сил ВС РФ с Донбасса. А значит, что проведение такой операции возможно было только в крайне ограниченное временное окно, незадолго до возможных переговоров. Однако из складывающейся сегодня оперативной обстановки в Курской области следует, что ВСУ не в состоянии удерживать занятую территорию без полноценного снабжения и резервов. При этом как российскому, так и белорусскому руководству хорошо известно, что у Украины имеются значительные резервы. Только по данным белорусской разведки, на Киевском и Черниговском направлениях находится двадцатитысячная группировка разнородных сил ВСУ. Поэтому возникает вопрос, будет ли Киев и дальше удерживать Курский плацдарм или попытается сместить вектор?

В данном контексте нельзя исключать попытку реализации Киевом «Мозырского сценария», который хорошо ложится во временное окно перед возможными мирными переговорами. Вероятно, изначально Сырский рассматривал такой вариант, однако решение могло быть отклонено западными кураторами. После Курска, когда Киев заявил о фиктивности «красных линий» Кремля, такой вариант сегодня более чем имеет место быть. Рассмотрим почему.

Во-первых, киевский режим находится в невыгодном положении из-за отсутствия успехов на фронте и в преддверии сложного осенне-зимнего периода. Усугубляют положение и предстоящие переговоры. При этом Зеленский продолжает рассчитывать на отсутствие сопоставимого ответа со стороны Союзного государства. Поэтому по-прежнему рассматриваются варианты как политическим путем склонить Москву обменять территории.

Во-вторых, Запад намерен продолжать оказывать, как финансовую, так и военную поддержку Киеву. Переговоры с Россией рассматриваются только с позиции силы. При этом там понимают, что втягивание Беларуси в конфликт послужит поводом для ввода уже натовских войск и нанесения ударов по территории Беларуси. Ставка, конечно, делается на белорусских националистов, воюющих на стороне ВСУ. Цель – достичь стратегического поражения России.

В-третьих, и самое главное, в военном плане реализовать «Мозырский сценарий» куда проще, и, соответственно заманчивее. Стоит отметить, что Мозырьский район находится на возвышенности, там хорошо развита дорожная сеть, что делает это направление танкоопасным и дает возможность для совершения маневра. Более того, рассматриваемый плацдарм со всех сторон окружен естественными препятствиями. С востока и севера – р.Припять, с запада – Ольманские болота. Кроме того, на данном участке всего два автомобильных моста и один железнодорожный. По сути, находящаяся белорусская группировка на правобережье, в случае уничтожения мостов через реку окажется в «котле». Без полноценного снабжения через р. Припять, войска утратят боеспособность.

Стоит полагать, что в белорусском и российских штабах уже рассматривался подобный сценарий. Неспроста в рамках усиления южного операционного направления под Мозырь были направлены подразделения инженерных войск, в том числе понтонно-мостовые батальоны, с которыми ранее были проведены учения по преодолению водных препятствий и наведению переправ. Вместе с тем, уже прорабатываются вопросы переброски дополнительных сил и средств со стороны РФ на Мозырское направление.

Таким образом, безрассудные намерения киевского режима втянуть Беларусь в конфликт накануне переговорного процесса послужат развязыванием полномасштабной войны в регионе со всеми вытекающими последствиями.

Павел Ковалев