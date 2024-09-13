Антон Алиханов: сертификация двигателя ПД-8 в составе SJ-100 ожидается до конца 2025 года

4 сентября 2024 г., AviaStat.ru – Минпромторг РФ рассчитывает, что сертификация авиадвигателя ПД-8 в составе полностью импортозамещенного самолета SJ-100 стартует в начале 2025 года и до конца следующего года будет завершена, заявил глава министерства Антон Алиханов по итогам посещения авиапредприятий Иркутска и Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщает "Интерфакс".

"По Superjet 100 (нынешнее название - SJ-100 - ИФ) работа чуть более амбициозная с точки зрения разработки двигателя. Она началась чуть позже. Соответственно, ПД-8, здесь уже я увидел это, идут испытания наземные двигателя. То есть двигатель готов, испытания идут. Мы планируем в начале следующего года получить уже двигатели ПД-8 под испытания непосредственно на самолете. Они должны быть поставлены сюда в начале следующего года", – сказал он.

"Соответственно, до конца 2025 года сертификация двигателей уже в составе самолета должна быть завершена", – добавил глава Минпромторга .

Он напомнил, что двигатель для другого полностью российского самолета МС-21 – ПД-14, уже сертифицирован как отдельно, так и в составе самолета. "Здесь главный вопрос с двигателем решен полностью, сейчас идет замещение некоторых других комплектующих. Мы в графике по МС-21", – заверил Алиханов.

Первый испытательный полет МС-21 запланирован до конца текущего года, говорил ранее глава ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь.

SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов Superjet 100.