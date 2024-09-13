Легкий боевой Як-130М

На международном военно-техническом форуме "Армия-2024", который проходил с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот", состоялась презентация самолета Я-130М. Сразу следует отметить, что это не просто модернизация самолета Як-130, а превращение учебно-боевого самолета в полноценный легкий боевой самолет. В инфополе это событие было отмечено рядом кратких сообщений федеральных информационных агентств. Но проект, как и самолет Як-130 с его уникальными летно-техническими характеристиками, заслуживает более детального обзора, что мы и решили сделать.

В презентации самолета Я-130М принимали участие генеральный директор ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") Андрей Иванович Богинский, генеральный директор Иркутского авиационного завода (ИАЗ, входит в ОАК госкорпорации "Ростех") Александр Алексеевич Вепрев и заместитель главного конструктора самолета Як-130 Дмитрий Константинович Попов, который и рассказал нам в деталях о проекте модернизации самолета.

У павильона Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) был представлен демонстратор Як-130М с полным набором нового оборудования и вооружения. Нынешний серийный Як-130 — это учебно-боевой самолет, который используется для обучения курсантов, а также может применять различные виды вооружения. Но на нем отсутствуют прицельные системы, а вооружение может применяться только по видимым целям и целям с известными координатами.

Я-130М. Источник: Роман Гусаров

Теперь же, для расширения боевых возможностей самолета, на «Яковлеве» проводят работы по модернизации самолета с целью расширения его боевых возможностей. В первую очередь — это установка бортовой радиолокационной станции в носовую часть фюзеляжа, которая позволит дальше видеть цели и применять ракеты воздух-воздух с большей дальностью. Для поражения воздушных целей предусмотрено применение ракет РВВ-МД с увеличенной дальностью пуска.

СОЛТ-130К. Источник: Роман Гусаров

Также предусмотрена установка оптико-локационной станции в контейнерном исполнении СОЛТ-130К, которая включает в себя оптический, лазерный и тепловизионный каналы. Это позволит применять корректируемые авиабомбы с лазерным целеуказанием, а также засекать на большем расстоянии цели в тепловом диапазоне.

Вооружение Як-130. Источник: Роман Гусаров

Для защиты от угроз наземных систем ПВО предусмотрена установка бортового комплекса обороны, включающий в себя два контейнера, размещаемые на законцовках крыла. Первый контейнер оптический, который засекает пуски ракет, оснащен устройством выброса помеховых патронов, для противодействия наведению ракет. Второй контейнер – радиолокационный, который обнаруживает облучение самолета средствами ПВО, пуски ракет и ставит помехи.

ОФАБ-100-120. Источник: Роман Гусаров

Также расширяется номенклатура вооружений. В первую очередь это бомбы с лазерным и спутниковым наведением. Для работы по площадным целям на самолете установят четыре многозамковых балочных держателя для подвески на каждый по четыре ОФАБ-100-120. То есть – 16 авиабомб. Расширяется и пушечное вооружение. Сейчас серийный Як-130 может использовать только одну пушку ГШ-23Л со 120 патронами. Модернизированная версия предусматривает возможность подвески четырех контейнеров с такими же пушками ГШ-23Л с боезапасом 250 выстрелов на один контейнер. Всего – 1000 патронов.

Вооружение Як-130. Источник: Роман Гусаров

Для того, чтобы обеспечить работу с новым оборудованием самолета, кабина модернизированной версии Я-130 будет оснащаться дополнительными пультами и более мощным прицельно-навигационным комплексом. Также устанавливается новый комплекс средств связи с двумя радиостациями, что позволит использовать самолет для выполнения задач над морем. Комплекс будет осуществлять открытую и закрытую радиосвязь, а также обмен данными с наземными пунктами управления и другими летательными аппаратами для осуществления групповых действий.

Вооружение Як-130. Источник: Роман Гусаров

При этом, всё это бортовое и навесное оборудование не потребовало изменений конструкции планера самолета. Единственное, что было изменено - углы отклонения носков крыла, что позволило улучшить маневренные характеристики самолета. Также неизменными остались масса самолета и центровка. Дело в том, что ещё на этапе создания базового Як-130 в конструкцию самолета была заложена возможность установки локатора. До сих пор все серийные самолеты выпускались с центровочным грузом в 60 кг. После установки РЛС в центровочных плитах отпадает необходимость. В купе с модернизированной кабельной сетью весовые характеристики конструкции останутся в тех же параметрах. Прежним остается и радиус боевого применения.

Як-130М. Источник: Роман Гусаров

Следует отметить, что на выставке был представлен пока лишь демонстратор Як-130М, на котором отрабатываются конструктивные изменения будущего самолета. Сейчас по заказу Минпромторга реализуется этап опытно-конструкторских работ (ОКР). Завершена разработка технического проекта, производится выпуск конструкторской документации, которая передается на завод изготовитель в Иркутске, где уже приступили к изготовлению опытных образцов.

Як-130М. Источник: Роман Гусаров

По словам генерального директора Иркутского авиационного завода (ИАЗ, входит в ОАК госкорпорации "Ростех") Александра Вепрева, на заводе завершили подготовку производства под производство Як-130М. Идет изготовление деталей и к концу ноября планируется собрать первый фюзеляж, а в декабре уже второй. Согласно планам, первая опытная машина должна подняться а небо в первом полугодии следующего года. Всего же будет построено три опытных образца для проведения заводских и государственных испытаний. «Завершить опытно конструкторские работы по созданию модернизированной версии самолета Як-130 планируется в течение трех лет», - сообщил журналистам генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский.

Як-130 ВКС РФ. Источник: ПАО "Яковлев"

В ПАО «Яковлев» не скрывают, что новая модификация самолета в первую очередь ориентирована на внешние рынки. Более того, превращение учебно-боевого Як-130 в боевой Як-130М – это реализация пожеланий заказчиков в тех странах, где самолет уже эксплуатируется. В "Рособоронэкспорте" заявили, что экспортный потенциал Як-130М составляет около 40 самолетов. При этом емкость рынка модернизации ранее поставленных Як-130 до версии Як-130М в "Рособоронэкспорте" оценили ещё примерно в 60 самолетов. Потенциальными заказчиками являются страны Азии и Африки.

Як-130 ВКС РФ. Источник: Ростех

В заключение следует отметить и ещё один важный аспект. Превращение учебно-боевого самолета в легкий боевой не исключает учебного функционала. При необходимости, Як-130М можно будет использовать и как учебный самолет, но теперь уже с отработкой использования более серьезного комплекса вооружения.

Роман Гусаров