"Все идет по нашему плану": Зеленский признал контрнаступление ВС РФ в Курской области

Зеленский фразой «все идет по плану» высказался о событиях в Курской области

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ начали контрнаступление в Курской области. По его словам, эти действия соответствуют плану ВСУ. В МО РФ сообщили, что российские военные освободили 10 населенных пунктов в регионе, а также помешали ВСУ прорваться в Глушковском районе области. Военный обозреватель Михаил Ходоренок рассказал "Газете.Ru", что никаких стратегических преимуществ вторжение в Курскую область ВСУ не принесет.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой заявил, что ситуация в Курской области складывается согласно планам Киева:

"Россияне начали контрнаступательные действия, это идет по нашему украинскому плану. Украина давно видит скопление войск на территории Белоруссии и контролирует этот процесс".

В Минобороны сообщили, что ВС РФ в ходе наступательных действий освободили 10 населенных пунктов Курской области (Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь). Кроме этого, российские военные отразили две контратаки ВСУ около Фанасеевки и Снагости, а также сорвали атаку около Ольговки. ВС РФ помешали украинским бойцам прорваться через границу РФ около Нового Пути и Медвежьего (Глушковский район Курской области).

План Зеленского

Президент Украины не стал оглашать подробности плана наступления ВСУ на Курскую область, однако еще в конце августа The Economist написал, что главная цель подобного маневра - отвлечь российские войска от наступления на Покровск - важный логистический узел для украинских войск. По данным издания, ВСУ своей цели не достигли.

Через несколько дней издание The Telegraph сообщило, что Украина вывела свои элитные подразделения из Донбасса, направив их для вторжения в Курскую область. После этого российское продвижение в регионе значительно ускорилось, а ВС РФ могут взять под контроль Покровск уже в середине сентября.

«Это уменьшило угрозу наступления противника. Мы не дали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы [враг] мог почувствовать то, что чувствуем мы каждый день», - заявил главком ВСУ Александр Сырский, комментируя в начале сентября причину атаки на Курскую область.

В те же дни Зеленский во время рабочей поездки в Запорожье заявил, что "курская операция выполняет свои задачи и идет по плану". Он отметил сложности на Покровском и Торецком направлениях, но выразил уверенность, что ситуация в Курской области может на это повлиять, уменьшив число российских военных в Донбассе.

В интервью NBC News он добавил, что Россия якобы перебросила под Курск 60 тысяч бойцов. Он не уточнил, откуда именно шла переброска, но намекнул, что это было из мест, где ВСУ сложно держать оборону. Минобороны РФ не подтверждало данную информацию.

Потери ВСУ

Украинский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в генштабе ВСУ утверждает, что украинские командиры не направили резервы на Кураховское направление (Донбасс). После этого подразделения стали оставлять свои позиции, посчитав бессмысленным держать этот участок фронта. При этом у ВС РФ появились возможности "занять большую территорию на восточном фронте" и взять под контроль Курахово. Уже сейчас видно, что за последние две недели Киев потерял большие территории на Донбассе.

"Если учесть тот факт, что в Курской области противник начал удачное контрнаступление и ВСУ не могут удержаться там, то возникает логический вопрос, а зачем все это было делать?" - пишет "Резидент".

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в разговоре с ТАСС заявил, что ВСУ несут в Курской области "очень большие потери". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не сомневается, что украинских военных "выжмут" с российской территории.

Политолог, военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с 360.ru предположил, что для полной зачистки региона потребуется один-два месяца. Кроме этого, по его словам, ВСУ потеряли огромное количество единиц бронетехники и систем залпового огня, которые западные партнеры, возможно, не будут восполнять.

Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале отметил, что начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов "переиграл" Сырского.

"Было ожидание, что русские занервничают, остановят наступление в направлении Покровска, снимут силы и средства, чтобы резко выдавливать противника из-под Курска. Герасимов просчитал это, сумел остановить противника существующими силами, подтянув сформированный резерв в центре страны. Зеленский верещит, что это их хитрый план удерживать территорию РФ, но по-человечески планы противника по Курску и Курчатову не реализованы", - написал Котенок.

При этом военкор отметил, что ситуация в Курской области "превращается в тяни-толкай", потому что у Москвы также не хватает человеческого ресурса:

"Почему оперативные замыслы командования как на Донецком, так и на Курском направлениях пока не реализуются так, как хотелось бы? Потому что… некем! И это основная проблема".

Все по плану у ВС РФ

Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказал, что военно-политическое руководство Украины уже несколько раз меняло свою точку зрения по поводу целей вторжения в Курскую область. Он считает, что Зеленскому преждевременно говорить о том, что все идет по плану.

"Что же касается действий наших войск, которые в последнее время контратакуют украинские части и соединения, находящиеся на временно захваченной территории Курской области, то вот эти действия, скорее всего, происходят по плану.

Потому что вряд ли они осуществляются командованием в этом регионе в инициативном порядке. И они, скорее всего, увязаны с общим планом, характером боевых действий, с действиями наших войск и на Покровском направлении, и под Торецком, и под Угледаром. Так что наши-то действия боевые как раз и увязаны с каким-то общим планом действий вооруженных сил в ходе специальной военной операции", - отметил Ходаренок.

Обозреватель добавил, что ВСУ нужно значительно больше сил и средств для создания устойчивой обороны в Курской области, а для этого нужно прибегать к перегруппировкам и ослаблять украинские войска на тех или иных направлениях, что также невыгодно.

"Так что, по всей видимости, никаких стратегических последствий это вторжение иметь не будет. И тот подъем морального духа, который мы наблюдали, - можно его отнести к каким-то краткосрочным явлениям. И по всей видимости, они в ближайшее время в связи с ухудшением обстановки на остальных направлениях все-таки, вполне возможно, что прибегнут организованному отводу своих войск и сил с временно захваченной территории Курской области", - заключил Ходаренок.

Алена Фомина