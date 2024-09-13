Киеву разрешили бить по РФ Storm Shadow. Москва может ответить ядерным ударом

Лавров заявил, что Запад уже снял ограничения для Украины на удары вглубь России

Правительство Великобритании разрешило Украине наносить удары ракетами Storm Shadow по целям на территории России. Песков считает, что разговоры о возможном аналогичном шаге США говорят об уже принятом решении. Чем Россия может ответить на эти удары и чем это может обернуться для Запада, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Правительство Великобритании приняло решение, которое даст право Вооруженным силам Украины наносить удары ракетами Storm Shadow по целям на территории России. Об этом сообщает издание The Guardian.

Президент США Джо Байден может тоже снять запрет на использование английских Storm Shadow для ударов по России. Разрешение Вашингтона на применение этих ракет необходимо из-за того, что они используются в тандеме с американскими системами.

При этом в России уверены, что западные страны давно разрешили ВСУ бить дальнобойным оружием по объектам в РФ.

"У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории РФ было принято. Сейчас его пытаются покрасивее, поизящнее оформить в публичном пространстве", - заявил РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Разговоры о том, планируют ли США разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по территории России, говорят о том, что такое решение на самом деле уже принято, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Процесс действительно пошел, идет такая камуфляжная дискуссия. Очевидно, что решение давно принято, и очевидно, что, конечно, Украина продолжит вот эти вот свои террористические атаки», - сказал он в интервью «Известиям».

При этом заявления Лондона по вопросу применения Киевом ракет Storm Shadow пока не очень конкретны. Трактовать их можно по-разному. Но это, по всей видимости, только пока.

Чем ответит Россия?

Если никакие увещевания и предупреждения на политиков Великобритании в этом плане не действуют (а они, как известно, по этому спектру вопросов занимают наиболее агрессивную позицию), то в этом случае после первых ударов со стороны ВСУ ракетами Storm Shadow по целям на территории РФ пора уже России переходить и к практическим мерам.

Storm Shadow. Источник: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Как известно, структурные подразделения концерна MBDA UK (разработчик и производитель ракет Storm Shadow) находятся на территории Великобритании. Штаб-квартира - в Стивенэйдже (Stevenage), а производственные площадки - в Бристоле, Болтоне и Стивенэйдже (Bristol, Bolton, Stevenage).

В этом случае следует подводными силами Северного флота (к примеру, 24-й дивизией подводных лодок и частью сил 11-й дивизии подводных лодок) и 201-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии Дальней авиации ВКС РФ аэродром постоянного базирования - Энгельс в ночное время (чтобы минимизировать потери среди гражданского персонала предприятий концерна MBDA UK) нанести удар крылатыми ракетами морского («Калибр-ПЛ») и воздушного базирования (Х-101) по производственным площадкам концерна на территории Великобритании. Для решения этих задач в первую очередь задействовать атомные многоцелевые подводные лодки проектов 885М и 971 и стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

Что касается расхода ракет и их распределения по объектам поражения, то, на первых порах, по 10-15 изделий типа «Калибр-ПЛ» и Х-101 на каждое предприятие концерна MBDA UK, наверное, будет вполне достаточно.

ДЭПЛ проекта 636.3 предназначены для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок противника, патрулирования, дозора, разведки, охраны коммуникаций в ближней морской зоне. В боекомплект субмарин входят 18 торпед или 24 мины, крылатые ракеты комплекса «Калибр-ПЛ». Источник: Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

"А не слишком ли мы горячимся со Storm Shadow?"

Что будет после этого удара? В Великобритании и НАТО начнется, что называется, большой шум, стартуют дебаты о задействовании пятой статьи Устава НАТО и намерении покарать Россию. Чтобы эта дискуссия сразу вошла в конструктивное русло, не надо давать политикам и военным Великобритании слишком много времени на дебаты. Со стороны России после первого удара должны быть в течение следующих нескольких часов осуществлены следующие мероприятия.

В данном конкретном случае порядок действий ВС РФ может быть таким: ночью нанести удар крылатыми ракетами по производственным площадкам концерна MBDA UK, а как рассветет - демонстрационный ядерный удар по одному из районов Северного моря или Атлантического океана вблизи побережья Великобритании. Причем с таким расчетом мощности ядерного взрыва, чтобы вспышка была видна всему населению Соединенного Королевства.

В этом случае (после подрыва специального боеприпаса) и у политиков, и самых широких народных масс Соединенного Королевства должен возникнуть один-единственный вопрос -

«А не слишком ли мы сильно горячимся с этими ракетами Storm Shadow? Ведь следующий российский ракетно-ядерный удар может отправить на дно Атлантического океана наш якобы непотопляемый авианосец, то есть Британские острова».

А если кому-то подобные рассуждения покажутся самым махровым экстремизмом, то ведь речь в этом случае (об ударах в глубину России) идет о жизни и здоровье граждан и сохранности ее инфраструктурных и экономических объектов. Тут любая возможная цена ответных действий не покажется слишком большой. Так что в Лондоне должны учитывать, что есть и такой вариант развития событий - ядерный.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок