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ТАСС

В Пентагоне заявили, что ни один вид западного оружия не станет панацеей для Киева

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Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер
Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что Украина должна применять американские вооружения таким образом, чтобы заручиться наиболее выгодной позицией на возможных будущих переговорах

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны США считает, что ни один отдельный вид вооружений не станет панацеей для Киева, которая могла бы позволить ему одержать победу в конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

"Я хотел бы обратить внимание на комментарии министра обороны [США Ллойда] Остина на [авиабазе] Рамштайн на прошлой неделе, когда он подчеркнул, что нет какого-то одного вида оружия, нет панацеи, которая позволит Украине преуспеть", - сказал он.

Райдер добавил, что, по мнению США, Украина должна применять американские вооружения таким образом, чтобы заручиться наиболее выгодной позицией на возможных будущих переговорах. 

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Страны
США
Украина
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