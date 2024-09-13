В Пентагоне заявили, что ни один вид западного оружия не станет панацеей для Киева

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что Украина должна применять американские вооружения таким образом, чтобы заручиться наиболее выгодной позицией на возможных будущих переговорах

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны США считает, что ни один отдельный вид вооружений не станет панацеей для Киева, которая могла бы позволить ему одержать победу в конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

"Я хотел бы обратить внимание на комментарии министра обороны [США Ллойда] Остина на [авиабазе] Рамштайн на прошлой неделе, когда он подчеркнул, что нет какого-то одного вида оружия, нет панацеи, которая позволит Украине преуспеть", - сказал он.

Райдер добавил, что, по мнению США, Украина должна применять американские вооружения таким образом, чтобы заручиться наиболее выгодной позицией на возможных будущих переговорах.