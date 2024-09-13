Посольство РФ: Британия вписывает себя в историю как спонсор террористов ВСУ

В диппредставительстве назвали нанесение "стратегического поражения" Москве несбыточной целью Лондона

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Великобритания, обещая новые транши помощи Украине, вписывает себя в историю как спонсор террористов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне по итогам визита главы МИД Соединенного Королевства Дэвида Лэмми в Киев вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Результаты пребывания главы Форин оффиса Дэвида Лэмми в компании американского коллеги Энтони Блинкена в украинской столице свидетельствуют о продолжающейся увлеченности Лондона погоней за несбыточной целью нанесения нашей стране "стратегического поражения", - сказано в нем. - Под сбивчивый экскурс в историю то ли "российского империализма", то ли британской работорговли Киеву обещают все новые транши помощи и денег. Эти вложения, как и все предыдущие, быстро "сгорят" в зоне СВО или, что вероятнее, растворятся в бездонных карманах коррумпированных украинских элит".

В российском диппредставительстве отметили, что, "стремясь переломить неблагоприятную для их киевской клиентуры динамику на поле боя, британские власти, похоже, близки к тому, чтобы уйти на очередной весьма опасный виток в спирали эскалации". "Они все глубже увязают в расставленных ими же конфронтационных силках, проматывая свое международное реноме и вписывая себя в историю в качестве спонсора террористов и мародеров ВСУ", - говорится в заявлении.

Прежний курс

В посольстве РФ напомнили, что в июле "лейбористы пришли к власти на запросе британского общества на перемены", однако в итоге "не нашли ничего лучшего, как открыть свой первый же политический сезон уже набившими оскомину при их предшественниках ритуальными заверениями в намерении "стоять до конца" с дискредитировавшим себя преступным режимом [президента Украины] Владимира Зеленского". Как констатировали дипломаты, "упрямые факты на земле, свидетельствующие о провале курской вылазки ВСУ и планомерном продвижении российских войск в Донбассе, не приводят к пересмотру Лондоном своей заведомо ошибочной и разрушительной политики".

В заявлении подчеркивается, что очередные вложения Лондона "никак не помогут рядовым британцам, готовящимся все туже затягивать пояса в условиях приближающейся зимы". "Пора признать, что выполнение предвыборных обещаний по перезапуску британской экономики и повышению уровня жизни в стране несовместимо с продолжением геополитических авантюр "по доверенности" из Вашингтона", - указали в посольстве РФ.

"Призываем Лондон, трезво проанализировав ход и перспективы конфликта, прекратить жертвовать благосостоянием собственных граждан, жизнями тысяч простых украинцев, международной и европейской стабильностью, а также побудить к этому своих американских союзников", - заключили в российской дипмиссии.

Лэмми в ходе визита в Киев сообщил, что правительство Великобритании планирует предоставить Украине кредитные гарантии по линии Всемирного банка на сумму $484 млн до конца 2024 года. Кроме того, Лондон выделит 242 млн фунтов ($315 млн) на поддержку украинского энергетического сектора и другие проекты.