Клуб Анлим известен широким ассортиментом слотов. Каждый месяц на сайте появляются новые игры. Это стало возможным благодаря сотрудничеству unlim casino с большим количеством создателей софта. Полный список разработчиков программного обеспечения присутствует на сайте клуба. Геймеры могут фильтровать слоты по вендору.

Игры от Pragmatic Play

На сайте представлено несколько десятков игр от компании Pragmatic Play: Money Stacks, Cowboys Gold, 6 Jokers, Yeti Quest, Sweet Bonanza и другие. Бренд Pragmatic Play основан в 2015 году, а его штаб-квартира находится на Мальте. За время работы вендор выпустил более 200 тайтлов. Больше половины разработок – автоматы. В список также входят скретч-карты и разные вариации рулетки: европейская, французская, американская. Вендор также создает игры с живыми дилерами.

Особенности автоматов компании – качественное графическое оформление, призовые опции и разнообразие тематик. Самые распространенные дополнительные функции – фриспины и респины. В портфолио разработчика также присутствуют аппараты с джекпотами. Суперпризы накопительного типа. Это означает, что их величина постоянно увеличивается.

Разработки бренда Kalamba Games

В Unlim casino есть много автоматов, выпущенных компанией Kalamba Games. Это, в частности, Rich Craft, Pele Fire, Trex Safari, Wild Phoenix, Fruity Flip. Бренд существует с 2016 года и зарегистрирован на Мальте. За время работы компания представила общественности более 40 разработок. Сейчас вендор старается выпускать хотя бы одному аппарату в месяц. В каждом из слотов компании предусмотрены особые символы, а также есть различные дополнительные опции: риск-раунд, фриспины.

Автоматы от Kalamba Games характеризуются разнообразием сюжетов и тематик, высокой финансовой отдачей (порядка 96 процентов). Слоты создаются с использованием технологии HTML5. Благодаря этому они запускаются и на ПК, и на мобильных устройствах. Каждая из игр переводится более чем на 30 языков: румынский, испанский, шведский, итальянский, английский и другие. Работают аппараты на основе специального алгоритма – генератора случайных чисел. ГСЧ гарантирует непредсказуемость итогов спинов. Предугадать, когда выпадут оплачиваемые комбинации символов, невозможно.