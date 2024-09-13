Осада Нато "Голубой Родины" (Aydinlik Gazetesi, Турция)

Aydınlık: США и НАТО всеми силами предотвращают разворот Турции в Азию

США и НАТО продолжают называть Турцию силой, подрывающей стабильность и безопасность региона, пишет Aydınlık. Америка активизируется, чтобы творить "добрые дела" в Средиземноморье, например, отрабатывать сценарии войны с Анкарой. А что же членство в НАТО, которое должно защитить Турцию — ничего не значит?

Восточное Средиземноморье вновь становится главным вопросом повестки дня Турции. Как мы подчеркивали в наших предыдущих статьях, США, судя по всему, планомерно наращивали военное присутствие сначала в Греции, а теперь — на Южном Кипре. Новое соглашение между министерствами обороны США и греческой администрации Южного Кипра направлено против прав и интересов Турции и Турецкой Республики Северного Кипра. Обоснованием соглашения является обеспечение "безопасности и стабильности в Европе и Восточном Средиземноморье". Известно, что США обвиняют Турцию как "силу, подрывающую безопасность и стабильность".

Более того, сегодня Турция сталкивается с похожими обвинениями и со стороны НАТО, несмотря на членство в альянсе. В пятницу 6 сентября Aydınlık вынесла на первую полосу новость о том, что Командование специальных операций НАТО примет участие в ежегодных учениях, проводимых в Греции. Турция входит в Североатлантический альянс, но не может помешать Командованию участвовать в маневрах на островах Эгейского моря, в ходе которых будет отрабатываться сценарий войны с Турцией. И что же тогда означает членство в НАТО, которое должно было обеспечивать безопасность Турции?

Юго-восточный региональный план НАТО

Подчеркнем еще один момент. Юго-восточный региональный план НАТО, один из трех так называемых "всеобъемлющих планов обороны альянса после холодной войны", охватывает Средиземное и Черное моря. Так кто же несет ответственность за реализацию этого плана? Управление осуществляет Командование объединенными силами НАТО в Неаполе, то есть США.

Права и интересы Турции в Средиземном и Черном морях, то есть на территории "Голубой Родины", находятся во власти Командования объединенными силами НАТО. Готовящийся план нацелен на устранение "нарушающих порядок" национальных государств, которые в новой концепции НАТО рассматриваются как угроза.

Известно, что в число мишеней, подлежащих устранению, входит любое государство, выступающее против атлантического миропорядка, в котором главными гегемонами являются США и, конечно же, Турция.

Предотвращение разворота Турции в Азию

Конкретной целью сосредоточения Соединенными Штатами военных сил в Восточном Средиземноморье является предотвращение разворота Турции в Азию. И Америка в этих усилиях используют НАТО как наиболее эффективный инструмент. США, с одной стороны, заставляют Турцию, как члена альянса, сталкиваться лицом к лицу со своими естественными союзниками. С другой стороны, предпринимают инициативы с участием НАТО, откровенно противоречащие интересам Турции.

Интеграция Турции с Азией является обязательным маршрутом для ее жизненно важных интересов во всех сферах, начиная с национальной безопасности. Однако если это произойдет, это создаст непоправимые негативные последствия для мировой американской гегемонии. США в попытке предотвратить такое развитие событий усиливают военные угрозы в отношении Турции. Сегодня страна, будучи членом альянса, рассматривается как препятствие перед стратегической ориентацией альянса.

В скором времени самым чувствительным фронтом НАТО, судя по всему, будет Восточное Средиземноморье.

Но также заметим, что угроза, которую США сегодня направляют на Турцию через Кипр и Эгейское море, обращена и против всех развивающихся стран мира. Поэтому отражение атлантической агрессии в Восточном Средиземноморье позволит защитить интересы в сфере национальной безопасности не только Турции, но и России, Китая, Ирана.

Автор: Фикрет Акфырат (Fikret Akfırat)