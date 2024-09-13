Израильские военные заявили о разгроме бригады ХАМАС в Рафахе, уничтожении более 2 тыс. ее бойцов

Иерусалим. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разгромила бригаду группировки ХАМАС, дислоцированную в Рафахе на юге сектора Газа, и ликвидировала 2 тыс. 308 ее бойцов, сообщает в четверг издание The Times of Israel.

"Бригада "Рафах" побеждена. Четыре ее батальона уничтожены, и мы завершили операцию по взятию под контроль городской зоны", - заявил журналистам в Рафахе бригадный генерал Ицик Коэн, ответственный за наступление в черте города.

Он отметил, что военные инженеры также обнаружили 203 подземных туннеля, соединенных между собой. Они тянулись от Египта через Филадельфийский коридор - пограничную полосу сектора Газа с Египтом - до Рафаха. Генерал отметил, что большинство ходов военные уничтожили. ЦАХАЛ обнаружила также девять коридоров, которые шли под границей с Египтом; тем не менее ни один из них уже не действовал, их заблокировали либо сами члены ХАМАС, либо египетские власти.

Между тем источники издания The Jerusalem Post в ЦАХАЛ заявили, что в ХАМАС в основном использовали туннели в Филадельфийском коридоре не для контрабанды оружия, а для хранения дальнобойных ракет. По словам собеседников, движение ХАМАС размещало ракеты и пусковые установки так близко к границе с Египтом, чтобы сдерживать Израиль от удара по ним, поскольку из-за неверного расчета могли пострадать египетские солдаты или взрыв произошел бы слишком близко от египетской границы. При этом бойцы ХАМАС должны были быстро появляться на поверхности, порой у самой границы с Египтом, и запускать ракеты или ставить таймер для их последующего самостоятельного пуска.

При этом в ЦАХАЛ полагают, что больше всего оружия ХАМАС получило не по подземным туннелям, а через КПП "Рафах". Кроме того, ХАМАС удалось развернуть обширное военное производство - более масштабное, чем ожидали израильтяне. Так, в Рафахе и северной части сектора Газа ЦАХАЛ обнаружили 55 складов с оружием, причем в эти подсчеты не попали Хан-Юнис и центральная часть анклава.