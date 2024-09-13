Войти
ТАСС

Times: Байден не даст бить ATACMS вглубь РФ

114
0
0
© John Hamilton/ U.S. Army via AP
© John Hamilton/ U.S. Army via AP.
Источник изображения: © John Hamilton/ U.S. Army via AP

При этом, по данным газеты, президент США не будет препятствовать тому, чтобы британские и французские ракеты использовались для ударов по объектам в глубине российской территории

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не разрешит использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории, но, вероятно, не будет возражать против применения британских и французских дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

По информации издания, Байден не будет препятствовать тому, чтобы британские и французские ракеты использовались для ударов по объектам в глубине российской территории, если Лондон и Париж заинтересованы в таком развитии событий. При этом источник в военных кругах Великобритании заявил The Times, что Соединенному Королевству не нужна поддержка других западных стран для того, чтобы разрешить наносить удары вглубь территории РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет. Путин указал, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться для РФ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Продукция
SCALP
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 02:07
  • 4586
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.09 00:15
  • 6
"Президент принял решение": Шойгу рассказал о договоренностях Путина с Украиной
  • 12.09 19:23
  • 2740
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.09 18:18
  • 300
Космонавтика Илона Маска
  • 12.09 16:14
  • 0
Безрассудство Киева: «Мозырский сценарий»
  • 12.09 15:16
  • 1
Президент Финляндии требует отмены любых ограничений на удары по территории России
  • 12.09 15:11
  • 1
Песков прокомментировал сообщения о том, что сбитые над Мурманской областью БПЛА прилетели со стороны Норвегии
  • 12.09 12:56
  • 1
На Украину с очередным «шефским визитом» приехали главы Литвы и Латвии, а также спикер сената Чехии
  • 12.09 11:11
  • 0
Украинцы начинают что-то подозревать
  • 12.09 05:46
  • 1
Назван способ защиты от ракет JASSM
  • 12.09 01:09
  • 1
Все россияне независимо от здоровья должны пройти службу в ВС, заявил СПЧ
  • 11.09 11:31
  • 1
Китайский орбитальный аппарат Chang’e-6 переместился в точку Лагранжа
  • 11.09 11:22
  • 1
Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти
  • 11.09 09:35
  • 0
Освобождение Донбасса – цель номер один
  • 11.09 08:27
  • 1
Шойгу рассказал о сорвавшемся контракте на вертолетоносцы "Мистраль"