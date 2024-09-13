Times: Байден не даст бить ATACMS вглубь РФ

При этом, по данным газеты, президент США не будет препятствовать тому, чтобы британские и французские ракеты использовались для ударов по объектам в глубине российской территории

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не разрешит использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории, но, вероятно, не будет возражать против применения британских и французских дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

По информации издания, Байден не будет препятствовать тому, чтобы британские и французские ракеты использовались для ударов по объектам в глубине российской территории, если Лондон и Париж заинтересованы в таком развитии событий. При этом источник в военных кругах Великобритании заявил The Times, что Соединенному Королевству не нужна поддержка других западных стран для того, чтобы разрешить наносить удары вглубь территории РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет. Путин указал, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться для РФ.