Президент предупредил о последствиях ударов по России западным высокоточным оружием

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Применение по России высокоточного оружия западного производства по российской территории будет означать, что США, НАТО и страны Европы «воюют с Россией». Об этом заявил Владимир Путин.

Российский президент, отвечая на вопрос журналистов в отношении разрешения Украине бить по России западным оружием, заявил, что в этом вопросе происходит подмена понятий. Речь идет не о разрешении или запрете киевскому режиму бить по России, потому что он и так это делает с помощью других средств. Здесь речь совсем о другом, сама Украина не в состоянии наносить удары высокоточным оружием западного производства, для этого необходимы спутники, которых у Киева нет. Но они есть у США, НАТО и ЕС.

Кроме того, полетные задания в ракеты загружают не украинские солдаты, а военнослужащие стран НАТО. Поэтому здесь речь идет о прямом участии стран НАТО в конфликте на стороне Украины. Если решение об ударах будет принято, то это будет означать, что США, НАТО и ЕС решили вступить в прямой конфликт с Россией. А это уже меняет всю суть и природу этого конфликта, переводя его на другой уровень. Соответственно, Россия будет принимать решения об ответных действиях с учетом уже новых обстоятельств.

Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться

- добавил президент.