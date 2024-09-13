«Пора переходить к нетрадиционному флоту»: в итальянской прессе призывают отказаться от доктрины многофункциональных кораблей

В нынешних реалиях необходимо готовиться к распределению функций между различными единицами флота, а не обязывать один корабль выполнять чуть ли не все задачи, которые может поставить морской бой.
- говорится в издании RID.
Как указывается, распространение новых систем и возможностей сейчас представляет опасность для крупных и ставших типовыми многофункциональных кораблей. Количество таких вымпелов лучше сократить и распределить боевые задачи между множеством узкоспециализированных единиц.
- пишет автор, призывая отказаться от доктрины многофункциональных кораблей.
Требуется оснащение военно-морских сил беспилотными аппаратами или высокоавтоматизированными вымпелами с небольшим экипажем водоизмещением 400-2000 тонн, которые будут выполнять узкий спектр задач – зенитных, противокорабельных, ударных, разведывательных или РЭБ.
- отмечается в итальянской прессе.
При этом безэкипажными аппаратами можно управлять удаленно с отдельных баз или за пределом «горячих точек».
По мнению автора, необходимо широко использовать торговые суда для размещения спецназа и морской пехоты, а также для применения с их борта воздушных дронов. Их можно быстро оснастить контейнерами со станциями управления БПЛА, пусковыми установками для запуска беспилотников и барражирующих боеприпасов, средствами постановки помех и так далее.
- считает автор.