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ТАСС

Перспективная аптечка первой помощи "Калашникова" проходит апробацию в зоне СВО

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Военные медики
Военные медики.
Источник изображения: © EPA/PATRICK HATTORI

Она разделена на два эшелона

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Новая перспективная индивидуальная аптечка первой помощи из состава разрабатываемой боевой экипировки "Легионер" проходит апробацию в зоне спецоперации. Об этом сообщили в концерне "Калашников", разработавшем аптечку.

Концерн впервые презентовал аптечку в августе 2024 года. В ней расширено количество кровоостанавливающих и перевязочных материалов, а также предложен ряд инновационных медицинских изделий и лекарственных средств с учетом статистики и характера ранений в зоне СВО. В составе предусмотрены в том числе два жгута и два турникета, единственный в России гемостатический бинт на основе каолина III поколения с рентгеноконтрастной полосой, перспективный индивидуальный перевязочный пакет и сублингвальный анальгетик кеторолак, предназначенный для купирования умеренного и сильного болевого синдрома.

"Все составляющие аптечки проходят в настоящее время апробацию в зоне специальной военной операции", - отмечается в Telegram-канале концерна.

Аптечка разделена на два эшелона: первый подразумевает самопомощь, второй - с расширенным составом - взаимопомощь. 

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Россия
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