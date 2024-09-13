Перспективная аптечка первой помощи "Калашникова" проходит апробацию в зоне СВО

Она разделена на два эшелона

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Новая перспективная индивидуальная аптечка первой помощи из состава разрабатываемой боевой экипировки "Легионер" проходит апробацию в зоне спецоперации. Об этом сообщили в концерне "Калашников", разработавшем аптечку.

Концерн впервые презентовал аптечку в августе 2024 года. В ней расширено количество кровоостанавливающих и перевязочных материалов, а также предложен ряд инновационных медицинских изделий и лекарственных средств с учетом статистики и характера ранений в зоне СВО. В составе предусмотрены в том числе два жгута и два турникета, единственный в России гемостатический бинт на основе каолина III поколения с рентгеноконтрастной полосой, перспективный индивидуальный перевязочный пакет и сублингвальный анальгетик кеторолак, предназначенный для купирования умеренного и сильного болевого синдрома.

"Все составляющие аптечки проходят в настоящее время апробацию в зоне специальной военной операции", - отмечается в Telegram-канале концерна.

Аптечка разделена на два эшелона: первый подразумевает самопомощь, второй - с расширенным составом - взаимопомощь.