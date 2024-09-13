Улучшенный по опыту СВО автомат АК-12 может получить следующую модернизацию

Модернизированный АК-12 был впервые представлен в мае 2023 года и уже поставляется в войска

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" работает над следующими вариантами модернизаций автомата АК-12 образца 2023 года, сообщил президент концерна Алан Лушников.

"По результатам СВО в 2023 году мы обновили [автомат], защитили испытаниями, и сейчас он серийно поставляется в войска. Но это не конец. Мы постоянно находимся на связи с бойцами и отрабатываем варианты модернизации. Поэтому будет и следующая модернизация однозначно. <...> Есть показатели, которые нам задает заказчик в техническом задании: показатели кучности, дальности и так далее. Мы должны в этих показателях находиться и развивать эргономику, совершенствовать вопросы, связанные с удобством эксплуатации, надежностью. Это большой комплексный вопрос. Следующую версию мы, конечно, покажем, когда она будет", - отметил Лушников в комментарии "Известиям".

Ранее в интервью ТАСС Лушников отмечал, что концерн "Калашников" готов внести изменения в обновленный автомат АК-12 образца 2023 года при наличии замечаний от военнослужащих.

Модернизированный по опыту применения в спецоперации автомат АК-12 был впервые представлен в мае 2023 года и уже поставляется в войска. В нем доработан диоптрический прицел и усовершенствовано цевье, система управления огнем стала двухсторонней, а дульное устройство - несъемным. Кроме того, в автомате исключен режим отсечки по два выстрела, поскольку он не привел к значительному увеличению эффективности, но усложнил конструкцию.