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Военное обозрение

«Новый мировой военный порядок»: командующий ВВС Бразилии оценил уроки украинского конфликта

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Источник изображения: topwar.ru

Между Индией и Бразилией намечается военно-технический обмен: Нью-Дели может получить военно-транспортные самолеты Embraer C-390 Millennium, а его партнер из Латинской Америки – истребители, вертолеты и беспилотники.

Как заявил индийскому изданию Times Now командующий ВВС Бразилии генерал Марсело Каниц Дамаскено, согласно установкам Минобороны страны, ВВС должны эксплуатировать не менее двух и не более трех типов истребителей:

В настоящее время у нас имеются F-5 и Gripen, но после 2030 года нам понадобится замена F-5. Поэтому нам станет нужен второй тип истребителя. Tejas является одним из вариантов.

Генерал указал, что в настоящее время ВВС Бразилии интересуют прежде всего вертолеты:

У нас 7 эскадрилий по 12 вертолетов в каждой, и мы ищем еще, возможно, 24 новых вертолета.

По его словам, они необходимы для комплектования новой эскадрильи в районе Амазонки и для ликвидации последствий наводнений:

Мы рассмотрим индийские вертолеты.

Как отметил генерал, украинский конфликт радикально изменил поле боя:

Я слежу за войной Украины с Россией. Это новый мировой военный порядок. Беспилотники меняют правила игры. Они обладали исключительными возможностями.

Согласно его оценке, главным уроком конфликта является необходимость закупки БПЛА. Поэтому в центре внимания стоит закупка индийских беспилотников, которая, как надеется генерал, будет сопровождаться передачей технологий.

Источник изображения: topwar.ru

Индийский ударно-разведывательный БПЛА FWD 200B


Как он пояснил, при этом ВВС Индии нуждаются в военно-транспортных самолетах среднего класса, в связи с чем призвал закупить C-390 Millennium, выпускаемый бразильской компанией Embraer:

По сравнению с C-130 [американским ВТС], C-390 быстрее и несет по меньшей мере такую же нагрузку. Мы предлагаем его Индии, и меморандумы о взаимопонимании уже подписаны.
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Страны
Бразилия
Индия
Россия
США
Украина
Продукция
C-130
F-5
Gripen NG
Tejas
Компании
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Проекты
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