«Новый мировой военный порядок»: командующий ВВС Бразилии оценил уроки украинского конфликта

Источник изображения: topwar.ru
Между Индией и Бразилией намечается военно-технический обмен: Нью-Дели может получить военно-транспортные самолеты Embraer C-390 Millennium, а его партнер из Латинской Америки – истребители, вертолеты и беспилотники.
Как заявил индийскому изданию Times Now командующий ВВС Бразилии генерал Марсело Каниц Дамаскено, согласно установкам Минобороны страны, ВВС должны эксплуатировать не менее двух и не более трех типов истребителей:
Генерал указал, что в настоящее время ВВС Бразилии интересуют прежде всего вертолеты:
По его словам, они необходимы для комплектования новой эскадрильи в районе Амазонки и для ликвидации последствий наводнений:
Как отметил генерал, украинский конфликт радикально изменил поле боя:
Согласно его оценке, главным уроком конфликта является необходимость закупки БПЛА. Поэтому в центре внимания стоит закупка индийских беспилотников, которая, как надеется генерал, будет сопровождаться передачей технологий.
Источник изображения: topwar.ru
Индийский ударно-разведывательный БПЛА FWD 200B
Как он пояснил, при этом ВВС Индии нуждаются в военно-транспортных самолетах среднего класса, в связи с чем призвал закупить C-390 Millennium, выпускаемый бразильской компанией Embraer: