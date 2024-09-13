«Вывел на орбиту неизвестный объект»: китайский «шаттл» Shenlong вернулся после длительного пребывания в космосе

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Китайский экспериментальный многоразовый космический корабль Shenlong вернулся на Землю после 267 дней, проведенных на околоземной орбите.

Впервые он побывал в космосе в сентябре 2020 года, где провел почти трое суток. Второе посещение орбиты состоялось в августе 2022 года, где он пребывал уже длительное время – 276 дней. Это был третий полет китайского «шаттла», для запуска которого использовалась ракета Long March 2F.

В декабре 2023 года, когда Shenlong выводился на орбиту, в космос также отправился орбитальный испытательный аппарат США X-37B, до сих пор находящийся там.

X-37B и Shenlong – это проявление космических амбиций США и Китая

- полагают в аналитической организации RUSI.

Как указывается, оба проекта окутаны чрезвычайной секретностью. При этом отмечается их схожесть: вывод беспилотных аппаратов в космос осуществляется на ракете, после этого они долгое время находятся на орбите и самостоятельно приземляются на ВПП.

Shenlong работал на орбите, где размещено много спутников военного назначения. Он вывел на неё неизвестный объект, с которым затем сближался. Неясно, был ли объект захвачен повторно

- поясняют западные эксперты.

Как считают аналитики RUSI, предполагается, что американский X-37B также запускал небольшие спутники со своего борта. Оба проекта рассматриваются через призму борьбы Китая с США за технологическое лидерство в космосе.

Союзника Китая Россию, тем временем, нельзя воспринимать как прямого конкурента, учитывая ее снижающийся статус космической державы и слабеющую космическую промышленность

- отмечается в публикации RUSI.