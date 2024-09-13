Лукашенко заявил, что Украине в конфликте с РФ помогают 50 государств мира

При этом России помогает только Белоруссия, добавил президент республики

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что Украине в конфликте с Россией помогают 50 государств мира, а РФ - одна Белоруссия.

"Украине помогают 50 государств мира, а России помогает одна Беларусь, потому что мы юридически и фактически должны это делать", - сказал Лукашенко на встрече с представителями разных национальностей, проживающих в республике, его слова приводит агентство БелТА.

Лукашенко убежден, что все было сделано по команде американцев, которые хотели разжечь в регионе крупный пожар. "В 2020 году они нас не наклонили, войска НАТО сюда не ввели, а как дальше? Они видят, что мы не уступим. А надо подойти под Смоленск, - сказал он. - Все это против России было нацелено. Мы это понимали. Поэтому мы вели себя аккуратно, осторожно, но украинцы побежали впереди паровоза, по команде американцев они начали обострять с нами отношения: они рассчитывали, что я тоже начну втягиваться в войну. Им счастье было бы сейчас, если бы Беларусь вступила в эту войну". Лукашенко отметил, что на сегодняшний день, насколько это возможно, он делает "все для того, чтобы закончить это", - заявил белорусский лидер.