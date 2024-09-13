"В формате XXL". Мировые СМИ об учениях "Океан-2024"

Военно-морские учения "Океан-2024" показывают стремление России и Китая укреплять взаимодействие в совместном противостоянии Западу, пишут мировые СМИ. Масштаб учений обращает на себя особое внимание.

Масштабные военно-морские учения стратегического значения "Океан-2024" – это демонстрация силы, считает немецкий журнал Focus.

Более 400 боевых кораблей и 90 тысяч военнослужащих различных флотов принимают участие в масштабных российских военно-морских учениях.

Крупнейшие военно-морские учения года также рассматриваются как демонстрация силы в отношении Запада в связи с серьезной напряженностью, возникшей после начала спецоперации на Украине. В частности, Россия считает угрозой НАТО, члены которого оказывают военную поддержку Украине. Цель маневров – проверить готовность командиров подразделений военно-морского флота к управлению боевыми единицами.

Будет отрабатываться применение высокоточного оружия и боевой техники при уничтожении стратегических объектов и позиций противника, а также взаимодействие с войсковыми подразделениями государств-партнеров.

Россия проводит военные учения в формате XXL "Океан-2024" в двух океанах и трех морях, отмечает французский портал BFMTV.

Цель учений состоит в том, чтобы "подготовить" свои войска, испытать высокоточное оружие и расширить "взаимодействие с военно-морскими силами стран-партнеров".

Российские и китайские военные корабли проводят военные маневры в северной части Японского моря, чтобы лучше защитить "экономическую деятельность" в этом районе, сообщило министерство обороны России, которое проводит крупные военно-морские учения в нескольких океанах и морях.

Ранее в этом месяце Китай объявил о проведении совместных с Россией военно-морских и военно-воздушных учений в Японском море, известном как "Восточное море" в Северной и Южной Корее, а также в Охотском море (речь идет об учениях "Север/Взаимодействие-2024 – прим. ИноСМИ). Связи между Москвой и Пекином углубились после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года, которое Китай никогда не осуждал.

Свидетельством крепнущего партнерства между Пекином и Москвой называет учения французский журнал L'Express.

Эти новые военные учения являются еще одним свидетельством готовности Китая и России активизировать военное и экономическое сотрудничество, при этом обе страны восстают против "западной гегемонии", в частности, против того, что они считают доминированием США в мировых делах. Неплохая практика: с одной стороны, Китай предоставляет свою помощь и вес России для получения влияния в Тихом океане, но также и довольно явную поддержку в ее конфликте с Украиной, который Пекин никогда официально не осуждал. С другой стороны, Москва поддерживает территориальные претензии Пекина в Южно-Китайском море, а также его позицию относительно Тайваня, называя остров "неотъемлемой" частью Китая.

Учения России и Китая проходят на фоне "разрыва в военной мощи" в западной части Тихого океана, пишет американский журнал Newsweek.

"Я не вижу причин для того, чтобы мы меняли нашу военную позицию или позицию сдерживания в результате этих учений. Это давно запланированные учения", – сказал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Между тем, учения России и Китая проходят в условиях, когда американские военные столкнулись с так называемым "разрывом в морской мощи" в западной части Тихого океана.

По данным Newsweek, ни один из шести американских авианосцев, базирующихся на Западном побережье, не находился в западной части Тихого океана по состоянию на прошлую неделю. Два из них были перенаправлены с запланированных развертываний в регионе на Ближний Восток, где в настоящее время сохраняется напряженность.

Издание USNI News Военно-морского института США, которое отслеживает корабли ВМС США, сообщило, что по состоянию на воскресенье два американских десантных корабля действовали в западной части Тихого океана. USS Boxer, и USS America способны нести истребители F-35B Lightning II.

Серия китайско-российских совместных учений подчеркнула тесное сотрудничество между Москвой и Пекином, которые утверждают, что их альянс не направлен против какой-либо третьей стороны. Китай заявляет о своем нейтралитете в российско-украинском конфликте, в то же время косвенно помогая России посредством экономической поддержки.