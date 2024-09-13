Литва хочет приобрести для Украины системы ПВО ближнего радиуса действия

Президент страны Гитанас Науседа также подтвердил планы инвестировать €10 млн в развитие украинских дальнобойных вооружений, в том числе ракеты-дрона "Паляница"

ВИЛЬНЮС, 12 сентября. /ТАСС/. Литва намерена приобрести для передачи Украине системы ПВО ближнего радиуса действия. Об этом в ходе визита в Киев президенту Украины Владимиру Зеленскому заявил его литовский коллега Гитанас Науседа.

"Литва ищет возможности приобретения систем противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, которые были бы переданы Украине", - приводит слова литовского лидера его пресс-служба.

В сообщении также подтверждаются планы Вильнюса инвестировать €10 млн в развитие украинских дальнобойных вооружений, в том числе ракеты-дрона "Паляница".

"Приоритетом для Литвы является военная помощь Украине", - заявил Науседа. Он напомнил, что с начала украинского кризиса Вильнюс выделил Киеву помощь в размере 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП) и в дальнейшем ежегодно будет оказывать Украине военную помощь в размере 0,25% ВВП, а это около €190 млн.