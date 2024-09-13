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ТАСС

Группа украинских пилотов проходит обучение полетам на F-16 в Румынии

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Истребитель F-16 ВВС Румынии.
Истребитель F-16 ВВС Румынии.
Источник изображения: defence-blog.com

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что это позволит увеличить количество истребителей на вооружении Киева

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Украинские пилоты проходят обучение полетам на F-16 в Румынии, это позволит увеличить количество истребителей на вооружении Киева. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам телефонного разговора с румынским коллегой Анджелом Тылвэром.

Главной темой беседы стало обеспечение противовоздушной обороны Украины. "В украинском небе будет больше F-16. Группа наших пилотов уже проходит подготовку в Румынии", - написал Умеров в Telegram-канале.

Он также рассказал, что новая система ПВО Patriot, обещанная Румынией, вскоре прибудет на Украину.

Как ранее сообщил журнал The Economist, Киев получил 10 истребителей F-16, а к концу 2024 года их число возрастет до 20. Всего же, как отмечается, украинские власти могут со временем рассчитывать на 79 таких истребителей. При этом уже в конце августа на Украине был уничтожен один F-16. Как отмечала газета The Wall Street Journal, это вызвало дискуссии в западных странах о качестве ускоренной подготовки украинских летчиков. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
Украина
Продукция
F-16
Patriot ЗРК
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