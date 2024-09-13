Группа украинских пилотов проходит обучение полетам на F-16 в Румынии

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что это позволит увеличить количество истребителей на вооружении Киева

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Украинские пилоты проходят обучение полетам на F-16 в Румынии, это позволит увеличить количество истребителей на вооружении Киева. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам телефонного разговора с румынским коллегой Анджелом Тылвэром.

Главной темой беседы стало обеспечение противовоздушной обороны Украины. "В украинском небе будет больше F-16. Группа наших пилотов уже проходит подготовку в Румынии", - написал Умеров в Telegram-канале.

Он также рассказал, что новая система ПВО Patriot, обещанная Румынией, вскоре прибудет на Украину.

Как ранее сообщил журнал The Economist, Киев получил 10 истребителей F-16, а к концу 2024 года их число возрастет до 20. Всего же, как отмечается, украинские власти могут со временем рассчитывать на 79 таких истребителей. При этом уже в конце августа на Украине был уничтожен один F-16. Как отмечала газета The Wall Street Journal, это вызвало дискуссии в западных странах о качестве ускоренной подготовки украинских летчиков.