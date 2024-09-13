В отделениях центра "Воин" прошли подготовку более 35 тыс. курсантов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

В центре действуют 19 образовательных программ для детей и молодежи

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Более 35 тыс. курсантов прошли обучение в отделениях центра "Воин" за все время его работы. Об этом рассказал председатель правления центра "Воин", депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

"На сегодняшний день центр "Воин" представлен в 21 регионе, где работают 400 инструкторов. Многие из них являются участниками боевых действий, в том числе специальной военной операции. <…> Всего же за время работы центра "Воин" подготовку во всех отделениях прошли свыше 35 тыс. курсантов", - отметил Водолацкий, чьи слова приводит пресс-служба центра.

Он отметил, что в центре действуют 19 образовательных программ для детей и молодежи, а их спектр постоянно расширяется. "Есть специальные проекты для тех, кто уже прошел базовый курс. К примеру, такой проект этим летом был реализован в тюменском филиале", - приводит слова Водолацкого пресс-служба.

Уточняется, что в начале августа 2024 года президент России Владимир Путин поручил правительству привлечь участников специальной военной операции к воспитательной работе с молодежью путем развития филиалов центра "Воин" во всех регионах страны. Планируется, что к 2030 году отделения центра появятся во всех субъектах РФ.

Центр "Воин" создан по поручению президента РФ и уже представлен в 21 регионе России. Центр реализует для школьников и студентов образовательные программы по военно-спортивной подготовке и патриотическому воспитанию. На них опытные инструкторы обучают молодежь от 14 до 35 лет. Курсанты осваивают огневую, тактическую, инженерную подготовки, основы тактической медицины, а также организацию связи и управление БПЛА.