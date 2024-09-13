Войти
Lenta.ru

Установлен новый рекорд по числу людей в космосе

116
0
0
Фото: Joel Kowsky / Nasa / Globallookpress.com
Фото: Joel Kowsky / Nasa / Globallookpress.com.

Эксперт Железняков: установлен новый мировой рекорд по числу людей в космосе

После запуска корабля «Союз МС-26» с тремя членами экипажа на борту был установлен новый мировой рекорд по числу одновременно находящихся в космосе людей. Об этом РИА Новости рассказал историк космонавтики Александр Железняков.

По его словам, в настоящее время на околоземной орбите находится 19 человек. «Это новый рекорд», — сказал эксперт.

11 сентября к Международной космической станции (МКС) стартовал корабль «Союз МС-26» с россиянами Иваном Вагнером и Алексеем Овчининым и американцем Дональдом Петтитом.

10 сентября компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, на борту которого находится экипаж туристической миссии Polaris Dawn — миллиардер Джаред Айзекман, пилот Скотт Потит, подполковник Военно-воздушных сил США в отставке и инженеры Сара Джиллис и Анна Менон.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
МКС
Союз ПКК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 02:07
  • 4586
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.09 00:15
  • 6
"Президент принял решение": Шойгу рассказал о договоренностях Путина с Украиной
  • 12.09 19:23
  • 2740
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.09 18:18
  • 300
Космонавтика Илона Маска
  • 12.09 16:14
  • 0
Безрассудство Киева: «Мозырский сценарий»
  • 12.09 15:16
  • 1
Президент Финляндии требует отмены любых ограничений на удары по территории России
  • 12.09 15:11
  • 1
Песков прокомментировал сообщения о том, что сбитые над Мурманской областью БПЛА прилетели со стороны Норвегии
  • 12.09 12:56
  • 1
На Украину с очередным «шефским визитом» приехали главы Литвы и Латвии, а также спикер сената Чехии
  • 12.09 11:11
  • 0
Украинцы начинают что-то подозревать
  • 12.09 05:46
  • 1
Назван способ защиты от ракет JASSM
  • 12.09 01:09
  • 1
Все россияне независимо от здоровья должны пройти службу в ВС, заявил СПЧ
  • 11.09 11:31
  • 1
Китайский орбитальный аппарат Chang’e-6 переместился в точку Лагранжа
  • 11.09 11:22
  • 1
Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти
  • 11.09 09:35
  • 0
Освобождение Донбасса – цель номер один
  • 11.09 08:27
  • 1
Шойгу рассказал о сорвавшемся контракте на вертолетоносцы "Мистраль"