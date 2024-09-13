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ТАСС

Тральщики проекта "Александрит" получили НПА для поиска мин

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Морской тральщик "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527) проекта 12700 (шифр "Александрит"), построенный на АО "Средне-Невский судостроительный завод", перед церемонией подъема Военно-морского флага Российской Федерации во Владивостоке, 29.12.2022
Морской тральщик "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527) проекта 12700 (шифр "Александрит"), построенный на АО "Средне-Невский судостроительный завод", перед церемонией подъема Военно-морского флага Российской Федерации во Владивостоке, 29.12.2022.
Источник изображения: Юрий Смитюк / ТАСС

Необитаемые подводные аппараты позволяют уничтожать объекты с применением либо гидравлических резаков, либо накладного заряда, сообщил командир соединения кораблей Балтфлота капитан 2-го ранга Алексей Сергеев

КАЛИНИНГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Корабли противоминной обороны проекта 12700 (шифр "Александрит") ВМФ России получили необитаемые подводные аппараты (НПА) для поиска и уничтожения морских мин, сообщил журналистам командир соединения кораблей Балтфлота капитан 2-го ранга Алексей Сергеев.

"[Корабли проекта 12700] оборудованы современным поисковым оборудованием, которое имеет повышенную мощность, производительность и, соответственно, лучшую вероятность обнаружения подводного объекта", - сказал он, отметив, что среди прочего в оснащение кораблей входит необитаемый подводный аппарат, который "позволяет провести поиск, классификацию и дальнейшее уничтожение [подводного объекта] с применением либо гидравлических резаков, либо накладного заряда".

12 сентября базовые тральщики Балтийского флота проекта 12700 "Александр Обухов" и "Лев Чернавин" в ходе стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" в составе минно-тральной группы отработали задачи по поиску и уничтожению поставленных условным противником морских мин.

 

О проекте

 

Тральщики проекта 12700 относятся к новому поколению минно-тральных сил. Они предназначены для поиска, траления и уничтожения мин в прибрежных районах, ближней морской зоне. Для борьбы с минами корабли используют разные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Корабли этого проекта имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии, - его масса значительно меньше по сравнению с металлическим корпусом, при этом существенно увеличивается прочность. Кораблям, выполненным из композитных материалов, не страшна коррозия, а срок службы при соблюдении норм эксплуатации неограничен. Проект 12700 разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) для ВМФ РФ. 

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Страны
Россия
Продукция
Александр Обухов
Компании
ОСК
Проекты
БФ
Военные учения
НПА
пр. 12700
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