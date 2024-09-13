Военный аналитик Мингалев: Украина теряет свои лучшие силы

Украина теряет свои лучшие силы на курском направлении. Об этом 12 сентября «Известиям» заявил военный аналитик, политолог Вадим Мингалев.

«Курская область — это некая ловушка для лучших Вооруженных сил Украины. Туда были кинуты не только 80-я и 82-я штурмовые десантные бригады, а также были направлены спецназ главного управления разведки, спецназ службы безопасности Украины и, конечно, лучшие силы наемников. Это серьезные силы, они наиболее подготовлены. Однако они были сняты со всех фронтов, в том числе с Донбасса, с запорожского направления, с херсонского направления», — сказал эксперт.

Мингалев отметил, что сейчас киевский режим вынужден затыкать дыры на многих направлениях мобилизованными силами — людьми, которые плохо подготовлены. Это в свою очередь проводит к колоссальным потерям в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

«Да, у них еще есть резервы. Да, у них еще есть силы. Но этих сил и резервов не хватит на всю длину фронта. Россия имеет преимущество во всем. Во-первых, российские войска сейчас наиболее подготовлены. Во-вторых, российские войска получают дополнительную технику, есть безусловное преимущество в артиллерии. И самое главное, это Военно-воздушные силы и Военно-космические силы РФ. У Украины этого нет, потери там огромные. Стратегия РФ более целенаправленна, аналитически более слажена, более подготовлена, и, соответственно, у нас есть успех», — заключил он.

Ранее в этот день телеканал CNN сообщил, что поток раненых солдат Вооруженных сил Украины с фронта в Донбассе практически не прекращается. Согласно данным издания, в медицинских учреждениях не хватает мест для размещения раненых, которых привозят с фронта. Многих боевиков приходится везти через сотни километров.

8 сентября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВСУ терпят тяжелейшие поражения в Донбассе, украинская армия теряет последние резервы. По его словам, у украинцев нет другого выбора, кроме как бежать обратно вдоль Днепра.

Тогда же CNN сообщил, что украинская армия сталкивается с низким моральным духом и дезертирством. По словам автора сюжета, украинские подразделения истощены «изнурительным наступлением России».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.