Зеленский упрекнул Запад за отказ использовать дальнобойное оружие против РФ

Президент Украины отметил, что не видит результатов действий соответствующего оружия

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Запад фактически отказался от ударов вглубь территории России дальнобойным оружием.

"Если можно применять соответствующее оружие, вы видите его результат по враждебным целям. <...> Я на сегодняшний день не вижу результатов действий соответствующего оружия. <...> Если снимаются ограничения на какое-то оружие, к которому нет ракет, - это не снятие ограничений. Это другой вид, как не давать положительного решения по применению соответствующего оружия", - приводятся его слова в Telegram-канале агентства УНИАН.

Накануне газета The Guardian со ссылкой на источники сообщала, что Великобритания уже дала зеленый свет на применение дальнобойных ракет Storm Shadow вглубь российской территории. При этом Лондон, по ее информации, не будет делать публичных заявлений по этому вопросу.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Киеве с главами МИД Великобритании Дэвидом Лэмми и Украины Андреем Сибигой заявил, что Вашингтон учитывает фактор возможной эскалации ситуации на Украине из-за обсуждения с киевскими властями нанесения ударов западным оружием вглубь территории РФ.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, рассказал, что Запад, скорее всего, уже принял решение по ударам Киева по российской территории дальнобойными ракетами. В СМИ же, по его словам, идет формализация этого решения.