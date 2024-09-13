Азаров назвал Украину "секонд-хендом" списанной техники Запада

Запад отдает стране все то, что дорого утилизировать, отметил бывший украинский премьер

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Украинские власти превратили страну в секонд-хенд, куда западные союзники отдают списанную технику, чтобы не тратиться на ее утилизацию. Об этом заявил экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Киевский режим превратил Украину в страну секонд-хенд", - написал Азаров в Telegram-канале, отметив, что таким образом партнеры Киева "слывут благодетелями и не тратятся на утилизацию".

Он напомнил, что Украина должна получить от Латвии 845 старых компьютеров и 269 старых мониторов, так как там проходит замена техники на новую. "Старую технику утилизировать дорого, а выбрасывать жалко, поэтому латыши вспомнили об Украине и решили ее передать киевскому режиму", - отметил экс-премьер. Он добавил, что Лондон также передал Киеву военную технику и обмундирование, которые подлежали замене или утилизации. "Что британцу хлам, так сказать, на том украинцам воевать приходится", - написал Азаров.

Ранее с просьбами передать Киеву списанную военную технику обращался к своим коллегам из Италии и Австралии новый глава МИД Украины Андрей Сибига.