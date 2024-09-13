Корабли СФ отразили на учениях «Океан-2024» условную воздушную атаку на Севморпути

Арктическая группировка Северного флота ВМФ России отразила на учениях «Океан-2024» воздушную атаку условного противника в районе трассы Северного морского пути. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщили в Минобороны РФ.

«В рамках стратегического командно-штабного учения «Океан-2024» в восточных районах Северного Ледовитого океана Арктическая экспедиционная группировка сил (войск) Северного флота провела учение по отражению средств воздушного нападения условного противника», — говорится в сообщении.

Как уточнили в МО, военные отработали организацию противовоздушной обороны отряда кораблей при угрозе ударов крылатыми ракетами.

В ходе практических действий расчеты зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» и зенитно-артиллерийских комплексов АК-630 большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» провели пуски ракет и артиллерийские стрельбы по имитационной воздушной цели.

Ранее в этот день корабли Северного флота также отразили в рамках учений «Океан-2024» налет средств воздушного нападения условного противника в Баренцевом море. Для этого были задействованы большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск», а также малый ракетный корабль «Рассвет».

Учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября с участием более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, более 120 самолетов и вертолетов, а также более 90 тыс. личного состава. Также задействованы четыре боевых корабля и судно снабжения Военно-морских сил Китая. Арктическая экспедиционная группировка войск Северного флота ВМФ РФ была развернута в Северном Ледовитом океане уже в первый день маневров.