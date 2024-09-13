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Военное обозрение

Кандидат в вице-президенты США: мирный план Трампа предполагает нейтральный статус Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Кандидат в вице-президенты США Джеймс Вэнс в комментарии американской прессе раскрыл некоторые детали плана Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса.

По мнению Вэнса, и Россия, и Украина стремятся к завершению вооруженного конфликта. Также мирное урегулирование украинского кризиса отвечает интересам стран Евросоюза, которые, как отметил кандидат в вице-президенты США, недостаточно финансируют Киев, основные расходы на поддержание жизнеспособности которого ложатся на плечи американских налогоплательщиков. При этом европейцы хотят скорейшего завершения боевых действий на Украине, поскольку они в значительной степени влияют на стоимость энергоносителей.

Вэнс предполагает, что в случае своей победы на президентских выборах, Трамп предложит русским, украинцам и европейцам выяснить, как, по их мнению, должно выглядеть мирное урегулирование. Вэнс считает наиболее вероятным заключение мира по текущей линии фронта, вдоль которой будет создана демилитаризованная зона, которая будет сильно укреплена, чтобы максимально усложнить возобновление боевых действий.

Несмотря на то, что в этом случае Украина сохранит свой «суверенитет», Киев предоставит России гарантию своего нейтралитета и откажется от вступления в НАТО и другие альянсы и объединения. Послевоенное восстановление Украины, по мнению Вэнса, должна будет профинансировать Германия и другие европейские страны.

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