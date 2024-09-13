Войти
ТАСС

Непрофессиональные астронавты впервые вышли в открытый космос

107
0
0
Джаред Айзекман и Сара Джиллис
Джаред Айзекман и Сара Джиллис.
Источник изображения: © REUTERS/ Joe Skipper

Это произошло в рамках миссии Polaris Dawn

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Экипаж корабля Crew Dragon первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn впервые вышел в открытый космос. Об этом сообщила компания SpaceX на своей странице в X (ранее Twitter).

"Командир Джаред Айзекман покинул Dragon <...>, инженер Сара Джиллис готовится к выходу", - говорится в заявлении компании.

11 сентября SpaceX сообщила, что экипаж Polaris Dawn уже приступил к проведению исследований на околоземной орбите. Одной из главных целей миссии должен стать первый в истории выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос. Как ожидается, это будут миллиардер Джаред Айзекман и инженер Сара Джиллис.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon и экипажем из четырех непрофессиональных астронавтов миссии Polaris Dawn состоялся во вторник в 05:24 по местному времени (12:24 мск) с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 02:07
  • 4586
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.09 00:15
  • 6
"Президент принял решение": Шойгу рассказал о договоренностях Путина с Украиной
  • 12.09 19:23
  • 2740
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.09 18:18
  • 300
Космонавтика Илона Маска
  • 12.09 16:14
  • 0
Безрассудство Киева: «Мозырский сценарий»
  • 12.09 15:16
  • 1
Президент Финляндии требует отмены любых ограничений на удары по территории России
  • 12.09 15:11
  • 1
Песков прокомментировал сообщения о том, что сбитые над Мурманской областью БПЛА прилетели со стороны Норвегии
  • 12.09 12:56
  • 1
На Украину с очередным «шефским визитом» приехали главы Литвы и Латвии, а также спикер сената Чехии
  • 12.09 11:11
  • 0
Украинцы начинают что-то подозревать
  • 12.09 05:46
  • 1
Назван способ защиты от ракет JASSM
  • 12.09 01:09
  • 1
Все россияне независимо от здоровья должны пройти службу в ВС, заявил СПЧ
  • 11.09 11:31
  • 1
Китайский орбитальный аппарат Chang’e-6 переместился в точку Лагранжа
  • 11.09 11:22
  • 1
Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти
  • 11.09 09:35
  • 0
Освобождение Донбасса – цель номер один
  • 11.09 08:27
  • 1
Шойгу рассказал о сорвавшемся контракте на вертолетоносцы "Мистраль"