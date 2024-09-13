Непрофессиональные астронавты впервые вышли в открытый космос

Это произошло в рамках миссии Polaris Dawn

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Экипаж корабля Crew Dragon первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn впервые вышел в открытый космос. Об этом сообщила компания SpaceX на своей странице в X (ранее Twitter).

"Командир Джаред Айзекман покинул Dragon <...>, инженер Сара Джиллис готовится к выходу", - говорится в заявлении компании.

11 сентября SpaceX сообщила, что экипаж Polaris Dawn уже приступил к проведению исследований на околоземной орбите. Одной из главных целей миссии должен стать первый в истории выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос. Как ожидается, это будут миллиардер Джаред Айзекман и инженер Сара Джиллис.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon и экипажем из четырех непрофессиональных астронавтов миссии Polaris Dawn состоялся во вторник в 05:24 по местному времени (12:24 мск) с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида).