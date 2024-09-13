Вашингтон не позволит ни одной стране выступить в качестве посредников до выборов, отметил полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. США могут выступить в качестве посредника в переговорном процессе по поводу урегулирования конфликта на Украине после президентских выборов в ноябре. Такое мнение выразил бывший руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон.

"После выборов <...> [США] могли бы выступить посредником [в переговорах между Россией и Украиной] при содействии таких государств, как Индия, Турция или Швейцария", - приводит его слова журнал Newsweek. По оценкам Уилкерсона, если Вашингтон допустит до посредничества Индонезию, Новую Зеландию, Бразилию или Мексику, эти страны будут играть только номинальную роль в переговорах, в то время как США будут "активно действовать за кулисами". Эксперт добавил, что США не позволят ни одной из этих стран выступить в качестве посредников до выборов в США.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. Однако после попыток вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Курской области в августе, как заявил президент РФ Владимир Путин, ни о каких переговорах с Киевом речи быть не может. Как пояснял его помощник Юрий Ушаков, предложения главы государства по урегулированию на Украине остаются в силе, однако сейчас переговоры Москвы и Киева с учетом провокации в Курской области невозможны.