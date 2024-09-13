EDGE Group и ВМС Бразилии заключили соглашение о завершении разработки ПКР MANSUP

ЦАМТО, 12 сентября. Эмиратская EDGE Group подписала с командованием ВМС Бразилии соглашение о стратегическом партнерстве для завершения разработки национальной ПКР MANSUP (Missil Antinavio Nacional de Superficie) к концу 2025 года.

Как предполагается, данная разработка позволит повысить обороноспособность как Бразилии, так и ОАЭ.

Документ был подписан в ходе официального визита делегации командования ВС Бразилии на предприятие EDGE Group. Как заявлено, контракт является еще одним шагом в направлении укрепления сотрудничества между EDGE Group, SIATT и ВМС Бразилии.

Первоначально EDGE Group 15 ноября 2023 года подписала с командованием ВМС Бразилии письмо о намерениях, предусматривающее покупку противокорабельных ракет MANSUP в версиях малой и увеличенной дальности (MANSUP-ER). Стоимость этой сделки составила 1,102 млрд. дирхамов (около 300 млн. долл.).

По условиям соглашения, EDGE Group в сотрудничестве с бразильской компанией SIATT (Sistemas Integrados de Teor Teor Tecnologico), в которой EDGE принадлежит 50% акций, обеспечит разработку и своевременную поставку системы MANSUP для интеграции на четыре новых фрегата класса "Тамандаре" ВМС Бразилии. Кроме того, соглашение определяет возможность EDGE Group использовать технологии и технические данные MANSUP при разработке версии увеличенной дальности – MANSUP-ER. На текущий момент максимальная дальность пуска MANSUP составляет около 70 км.

ВМС Бразилии получат первый из четырех фрегатов класса "Тамандаре" в 2025 году. Первые два корабля уже строятся в Бразилии.

ПКР MANSUP разрабатывалась специализирующейся на высокотехнологичных системах вооружения бразильской компанией SIATT совместно с ВМС Бразилии и рядом других бразильских подрядчиков.

В сентябре 2023 года конгломерат EDGE Group приобрел 50% акций компании SIATT. Как было заявлено, сделка должна позволить бразильской компании "использовать масштаб и международный опыт EDGE Group в различных областях для совместной разработки решений следующего поколения для интеллектуальных систем вооружения различных заказчиков".

Как сообщается, вскоре после приобретения акций EDGE Group объявила о значительном расширении производственной базы SIATT в Сан-Паулу и двух контрактах на поставку ПКР MANSUP и MANSUP-ER для ВМС Бразилии и Минобороны ОАЭ.

Разрабатываемые ракеты предназначены для удовлетворения потребностей ВМС ОАЭ, ВМС Бразилии, а также потенциальных зарубежных заказчиков.