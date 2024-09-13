Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

Начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров доложил министру обороны о системе подготовки кадров летного и инженерно-технического состава, беспилотной авиации, радиоэлектронной борьбы и других специальностей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал Военно-воздушную академию в Воронеже. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил подготовку специалистов воздушно-космических сил в Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в Воронеже", - сказали в МО РФ.

Начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров доложил министру обороны РФ о системе подготовки кадров летного и инженерно-технического состава, беспилотной авиации, радиоэлектронной борьбы и других специальностей, а также о совершенствовании учебно-материальной базы и обеспеченности новейшими тренажерными комплексами.

Также главе российского военного ведомства продемонстрировали подготовку курсантов в объединенной авиационной технико-эксплуатационной части, предназначенной для ремонта и обслуживания самолетов. Для проведения практических занятий в части размещены самолеты Су-35С и Су-34, вертолеты Ка-52 и Ми-28Н, что позволяет освоить современные образцы авиационной техники в полном объеме непосредственно в вузе, отметили в МО РФ.

"Курсанты академии летных специальностей, а также специалисты беспилотной авиации в ходе обучения выполняют практические полеты и гарантированно имеют необходимый уровень налета для выпускника", - доложил генерал-полковник Зибров.