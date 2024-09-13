Войти
Военное обозрение

Взять под контроль движение противника: роботизированный минный заградитель «Импульс-КПТМ»

108
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В России после начала СВО была разработана роботизированная платформа «Импульс-М». Наземный беспилотный аппарат массой 1 тонну способен нести на себе вооружение или оборудование весом 500 кг и тянуть за собой благодаря специальному тросу еще 1,5 т.

Источник изображения: topwar.ru

В августе данная платформа была представлена в боевом оснащении, получив в качестве полезной нагрузки мины. Этот вариант получил обозначение «Импульс-КПТМ».

Как указывается в издании Defensa, автономный малозаметный аппарат в состоянии незаметно расставить заграждения на передовой, вблизи позиций противника. Неприятель, наткнувшись на минные поля, будет менять направление движения. Взяв эти перемещения под свой контроль, за счет верной расстановки мин, можно вынудить вражеские силы идти маршрутом, который приведет их к полному разгрому, например, благодаря заранее организованной засаде.

Минный заградитель питается от батарей и благодаря своей силовой установке мощностью 20 кВт может развивать максимальную скорость 10 км/ч и двигаться по склонам до 25 градусов. Он может работать на протяжении 4 часов работы. Оборудование связи позволяет оператору осуществлять управление аппаратом на расстоянии до 1000 метров.

Источник изображения: topwar.ru

Опционально, а также при использовании оптоволоконного кабеля, дистанция между оператором и беспилотником может быть существенно увеличена.

Масса «Импульс-КПТМ» составляет 1350 кг, что позволяет его перевозить на различных типах техники. Он может работать при температуре от -25 до +40°.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 02:07
  • 4586
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.09 00:15
  • 6
"Президент принял решение": Шойгу рассказал о договоренностях Путина с Украиной
  • 12.09 19:23
  • 2740
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.09 18:18
  • 300
Космонавтика Илона Маска
  • 12.09 16:14
  • 0
Безрассудство Киева: «Мозырский сценарий»
  • 12.09 15:16
  • 1
Президент Финляндии требует отмены любых ограничений на удары по территории России
  • 12.09 15:11
  • 1
Песков прокомментировал сообщения о том, что сбитые над Мурманской областью БПЛА прилетели со стороны Норвегии
  • 12.09 12:56
  • 1
На Украину с очередным «шефским визитом» приехали главы Литвы и Латвии, а также спикер сената Чехии
  • 12.09 11:11
  • 0
Украинцы начинают что-то подозревать
  • 12.09 05:46
  • 1
Назван способ защиты от ракет JASSM
  • 12.09 01:09
  • 1
Все россияне независимо от здоровья должны пройти службу в ВС, заявил СПЧ
  • 11.09 11:31
  • 1
Китайский орбитальный аппарат Chang’e-6 переместился в точку Лагранжа
  • 11.09 11:22
  • 1
Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти
  • 11.09 09:35
  • 0
Освобождение Донбасса – цель номер один
  • 11.09 08:27
  • 1
Шойгу рассказал о сорвавшемся контракте на вертолетоносцы "Мистраль"