Взять под контроль движение противника: роботизированный минный заградитель «Импульс-КПТМ»

Источник изображения: topwar.ru

В России после начала СВО была разработана роботизированная платформа «Импульс-М». Наземный беспилотный аппарат массой 1 тонну способен нести на себе вооружение или оборудование весом 500 кг и тянуть за собой благодаря специальному тросу еще 1,5 т.

Источник изображения: topwar.ru

В августе данная платформа была представлена в боевом оснащении, получив в качестве полезной нагрузки мины. Этот вариант получил обозначение «Импульс-КПТМ».

Как указывается в издании Defensa, автономный малозаметный аппарат в состоянии незаметно расставить заграждения на передовой, вблизи позиций противника. Неприятель, наткнувшись на минные поля, будет менять направление движения. Взяв эти перемещения под свой контроль, за счет верной расстановки мин, можно вынудить вражеские силы идти маршрутом, который приведет их к полному разгрому, например, благодаря заранее организованной засаде.

Минный заградитель питается от батарей и благодаря своей силовой установке мощностью 20 кВт может развивать максимальную скорость 10 км/ч и двигаться по склонам до 25 градусов. Он может работать на протяжении 4 часов работы. Оборудование связи позволяет оператору осуществлять управление аппаратом на расстоянии до 1000 метров.

Источник изображения: topwar.ru

Опционально, а также при использовании оптоволоконного кабеля, дистанция между оператором и беспилотником может быть существенно увеличена.

Масса «Импульс-КПТМ» составляет 1350 кг, что позволяет его перевозить на различных типах техники. Он может работать при температуре от -25 до +40°.