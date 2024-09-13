Маск предупредил об угрозе третьей мировой войны при разрешении ударов вглубь РФ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что намерение Вашингтона позволить Киеву применять свои дальнобойные ракеты для ударов по России является новым шагом эскалации конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Илон Маск предупредил об угрозе третьей мировой войны в случае, если США примут решение об использовании Киевом американского оружия для ударов вглубь территории России.

"Это, безусловно, шаг в этом направлении", - написал он в X (ранее Twitter). Так он прокомментировал пост пользователя о третьей мировой войне в контексте возможного решения Вашингтона по ударам западным оружием вглубь территории России.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что намерение Вашингтона позволить Киеву применять свои дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России является новым шагом эскалации конфликта.

Ранее газета The Times сообщила, что прибывшие в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми планируют обсудить использование Украиной западных дальнобойных ракет для ударов по российской территории. О планах Вашингтона принять решение по этому вопросу сообщало агентство Bloomberg. При этом о возможности пересмотра позиции США заявлял и директор ЦРУ Билл Бернс.