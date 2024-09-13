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ТАСС

Bloomberg: США вряд ли примут решение по ударам их оружием вглубь РФ до конца сентября

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Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

По информации агентства, глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми отметил, что сессия Генассамблеи станет "следующей возможностью" для обсуждения этого вопроса

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Решение по использованию американского оружия для нанесения ударов вглубь территории России вряд ли будет принято до начала общеполитических дискуссий Генеральной Ассамблеи ООН, также известных как неделя высокого уровня. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

Главным событием сессии Генассамблеи традиционно станет неделя высокого уровня, дискуссии на ее полях пройдут с 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября.

По данным Bloomberg, глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми также подтвердил сведения агентства, отметив, что сессия Генассамблеи станет "следующей возможностью" для обсуждения этого вопроса.

При этом агентство отмечает, что президент США Джо Байден может к этому моменту высказать свое мнение по использованию американского оружия. Американские власти сталкиваются с давлением со стороны некоторых союзников по НАТО, требующих занять "более агрессивную позицию", указывает Bloomberg.

Ранее Блинкен на совместной пресс-конференции в Киеве с главами МИД Великобритании и Украины Лэмми и Андреем Сибигой заявил, что Соединенные Штаты учитывают фактор возможной эскалации ситуации на Украине из-за обсуждения с киевскими властями нанесения ударов западным оружием вглубь территории России.

Как заявил ранее, отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Запад, скорее всего, уже принял решение разрешить Киеву наносить удары по российской территории дальнобойными ракетами. В СМИ же, по его словам, идет формализация этого решения. 

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