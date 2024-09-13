На верфи Austal USA заложен киль 16-го десантного корабля EPF для ВМС США

ЦАМТО, 12 сентября. Компания Austal USA объявила о состоявшейся 6 сентября на верфи в Мобайле (шт.Алабама) церемонии закладки киля скоростного экспедиционного транспорта (EPF-16) "Лансинг" класса "Сперхид", предназначенного для ВМС США.

EPF-16 "Лансинг" является третьим и последним строящимся в Мобайле кораблем EPF конфигурации Flight II. Корабли данной версии будут обладать расширенными возможностями (Role 2E) по оказанию медицинской помощи по сравнению с состоящей на вооружении версией EPF за счет оснащения передовыми средствами реанимации, включая две операционные, отделение интенсивной терапии, медицинскую палату, рентгенкабинет, лабораторию и стоматологический кабинет. Конструкция в виде катамарана обеспечивает стабилизацию, позволяющую хирургам выполнять медицинские процедуры в операционной. Возможности EPF позволят стабилизировать раненых после операций без необходимости их направления в вышестоящие учреждения. Корабль сможет принимать конвертопланы MV-22 и нести 11-метровую шлюпку RHIB.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2008 года с Austal был подписан контракт на поставку ВМС США 10 многоцелевых десантных кораблей JHSV (сейчас EPF). Их общая стоимость составила около 1,6 млрд. долл. В сентябре 2016 года ВМС США заключили с Austal USA начальный контракт на строительство 11-го и 12-го транспортов. В марте 2019 года ВМС США подписали с Austal USA основной контракт на постройку кораблей EPF-13 и EPF-14. Его стоимость составила 261,776 млн. долл. В феврале 2021 года с Austal USA был подписан контракт стоимостью 235 млн. долл. на поставку 15-го корабля серии, а в мае 2022 года соглашение на сумму 230,545 млн. долл. на строительство 16-го корабля.

Головное судно серии, JHSV-1 "Сперхид", было передано Командованию морских перевозок ВМС США 5 декабря 2012 года. До настоящего времени заказчику были поставлены 14 кораблей: 14-й транспорт, (EPF-14) "Коди", был передан в январе 2024 года.

В настоящее время на предприятии в Мобайле в стадии строительства находится еще один корабль серии, EPF-15 "Пойнт Лома".

В прошлом месяце USNI News сообщило, что командование морских перевозок планирует прекратить эксплуатацию нескольких кораблей EPF из-за нехватки гражданских моряков для формирования экипажей.