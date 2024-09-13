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Известия.ru

Генерал Маев оценил эффективность защиты танка «Царь-мангал»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Генерал Маев: «Царь-мангал» может быть эффективным средством защиты от БПЛА

Российский танк «Царь-мангал» может быть эффективным средством защиты техники и вооружения ВС РФ от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), но необходимо искать и другие новые способы. Об этом в четверг, 12 сентября, заявил «Известиям» генерал-полковник в отставке Сергей Маев на полях II Всероссийского оружейного форума «Новые возможности развития стрелковой отрасли» в Москве.


«Умельцы в войсках решили, что так называемый «Царь-мангал» может быть средством защиты. На первых порах он оказался действительно эффективным. Но, поскольку появилась защита, сразу совершенствуются и средства поражения. Против «мангала» тоже появились какие-то способы. Так что рассчитывать на то, что только «мангалы» защитят наши технику и вооружение от БПЛА, безусловно, нельзя. Надо изыскивать и другие более совершенные научные способы», — заявил Маев.

По мнению генерала, в первую очередь необходимо развивать роботизированную технику, которая могла бы поражать вражеские беспилотники снизу, и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, главной проблемой современных боевых действий Маев назвал появление беспилотников разного калибра, действия и назначения, которые перевели сферу поражения личного состава, объектов военной техники в верхнюю полусферу.

Ранее, 8 сентября, российские военнослужащие показали танк с усовершенствованием в виде специальных цепей для защиты боевой машины от мин. Как объяснили военные, «борода» из цепей помогает бороться с взрывными устройствами, которые срабатывают от соприкосновения с днищем танка.

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