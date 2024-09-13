Стороны также обсудили ускорение предоставления нового пакета военной помощи Киеву со стороны Рима

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Украина заинтересована в поставках списанной итальянской военной техники. Об этом заявил глава МИД страны Андрей Сибига по итогам телефонного разговора с итальянским коллегой Антонио Таяни.

"Разговор с Антонио Таяни. Выразил нашу заинтересованность в списанной итальянской военной технике", - приводятся слова Сибиги в Telegram-канале украинского дипведомства.

Также стороны обсудили ускорение предоставления нового пакета военной помощи Киеву со стороны Рима и усиление украинской системы противовоздушной обороны.

Украинские власти постоянно призывают западных партнеров передать военную помощь, периодически критикуя их за промедление и недостаточность поставок. Тем самым в Киеве пытаются переложить на союзников ответственность за провалы Вооруженных сил Украины.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию конфликта.