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ТАСС

Украина попросила у Италии списанную военную технику

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Глава МИД Италии Антонио Таяни
Глава МИД Италии Антонио Таяни.
Источник изображения: Franck Robichon/ Pool Photo via AP

Стороны также обсудили ускорение предоставления нового пакета военной помощи Киеву со стороны Рима

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Украина заинтересована в поставках списанной итальянской военной техники. Об этом заявил глава МИД страны Андрей Сибига по итогам телефонного разговора с итальянским коллегой Антонио Таяни.

"Разговор с Антонио Таяни. Выразил нашу заинтересованность в списанной итальянской военной технике", - приводятся слова Сибиги в Telegram-канале украинского дипведомства.

Также стороны обсудили ускорение предоставления нового пакета военной помощи Киеву со стороны Рима и усиление украинской системы противовоздушной обороны.

Украинские власти постоянно призывают западных партнеров передать военную помощь, периодически критикуя их за промедление и недостаточность поставок. Тем самым в Киеве пытаются переложить на союзников ответственность за провалы Вооруженных сил Украины.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию конфликта. 

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Путин Владимир
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