WSJ: российские военные доминируют на главных полях сражений в Донбассе

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Вооружённые силы РФ доминируют на главных полях сражений Донбасса, сообщает американская газета Wall Street Journal.

"На главных полях битвы на востоке Россия доминирует", - пишет издание.

Украинские военные, которые находятся вблизи Красноармейска (украинское название - Покровск), жалуются на дефицит артиллерии и недостаток хорошо обученных солдат.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в понедельник сообщил РИА Новости, что штурмовые подразделения ВС РФ стремительно развивают успех на красноармейском направлении, до города остаётся 10 километров.

Владимир Зеленский 1 сентября заявил, что из-за активных боевых действий российской армии на краматорском, купянском и торецком направлениях сложилась непростая ситуация для ВСУ, сложнее всего Киеву на красноармейском участке. Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на красноармейском направлении, где также, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.

Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.