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Flotprom

Раскрыт облик новых субмарин для ВМС Катара

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В Интернете появились первые изображения мини-подлодки, построенной в Италии для ВМС Катара. Как уточняет Naval News, субмарина проходит испытания у итальянского побережья в районе Ла-Специя и была сфотографирована во время всплытия.

Новые подробности о подводных лодках для Катара были представлены на международной выставке оборонной промышленности MSPO, прошедшей на прошлой неделе в Польше. Эмират заказал две мини-субмарины, которые построены итальянской компанией M23 SRL из Бергамо. На выставке впервые представили масштабную модель проекта C-Series.

Мини-субмарины C-Series для ВМС Катара

Naval News


Стороны заключили контракт в январе 2020 года в рамках крупной сделки, связанной с главным итальянским оборонным судостроителем Fincantieri. Соглашение включало "поставку новейших военно-морских судов и подводных лодок". Только теперь раскрыта информация, какими будут эти подводные лодки.

Мини-субмарины построены в Чизерано, далеко в глубине страны, в 100 км к востоку от Милана. Их перевозят по дороге на расстояние 250 км к побережью. Физические ограничения завода в Чизерано, а также необходимость транспортировки, ограничивают размеры подлодок.

В готовом виде подлодка для катарского флота имеет гладкую надстройку, что характерно для субмарин, спроектированных знаменитым военно-морским конструктором Джунио Санти.

Санти начал строить подводные лодки в 1970-х годах и приобрел репутацию за высокое качество и инновации. Он был пионером в области воздухонезависимой энергетики (AIP) в 1980-х годах и разработал совершенно новые методы строительства подводных лодок. Совсем недавно он построил экспериментальную боевую подлодку (DCS) для спецназа ВМС США.

Длина подлодки для ВМС Катара составляет 23 метра, а ширина – 5 метров. Она может погружаться на глубину до 200 метров и развивать скорость до 12 узлов. Экипаж – шесть человек. Также предусмотрено размещение шести пассажиров – например, боевых пловцов, которые могут покидать подлодку через специальный люк для проведения скрытых операций.

По своим габаритам катарские подлодки сопоставимы с иранскими субмаринами класса "Гадир", основанными на северокорейских ДЭПЛ типа "Йоно".

Несмотря на миниатюрность конструкции, подлодки C-Series оснащаются двумя торпедными аппаратами, рассчитанными на применение 533-мм тяжелых торпед. Также арсенал субмарин включает "умные" морские мины "Мурена" и барражирующие боеприпасы.

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