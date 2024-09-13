В Кремле считают "камуфляжной дискуссией" сообщения вокруг разрешения Украине наносить удары по территории РФ, очевидно, что решения давно приняты

Киев продолжит атаки по территории РФ и будет бить социальным объектам

Москва. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "камуфляжной дискуссией" сообщения о том, что США думают над разрешением наносить удары по территории РФ.

"Идет камуфляжная дискуссия. Очевидно, что решения эти давно приняты. Очевидно, что Украина продолжит свои террористические атаки. С большой долей уверенности можно предположить, что они будут пытаться бить по социальным объектам, как они это делали до сих пор", - сказал Песков в интервью "Известиям".