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ЦАМТО

Глава Минобороны Певкур: Эстония за 2 года потратила на боеприпасы рекордную сумму в 750 млн. евро

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Ханно Певкур
Ханно Певкур.
Источник изображения: static9.tgcnt.ru

ЦАМТО, 12 сентября. Эстония за последние два года потратила на боеприпасы сумму, превышающую объем закупок последних 30 лет.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава Минобороны страны Ханно Певкур, его слова приводит агентство Bloomberg.

"За последние два года мы уже закупили боеприпасов на сумму более 750 млн. евро, это превышает общую сумму закупок последних 30 лет", – приводит агентство слова министра.

При этом он добавил, что Эстония также запланировала потратить дополнительно 3 млрд. евро на закупки боеприпасов в период до 2028 года.

Ранее Х.Певкур заявлял, что Эстония может увеличить расходы на оборону до 5% ВВП на основе нового плана обороны НАТО, напоминает агентство.

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Страны
Эстония
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NATO
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