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Интерфакс-АВН

"Алмаз-Антей" продемонстрирует на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2024 в Тюмени высокотехнологичное оборудование для ТЭК

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Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей""
Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"".
Источник изображения: © РИА Новости / Артем Житенев

Москва. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Возможности концерна ВКО "Алмаз-Антей" по разработке и производству высокотехнологичной гражданской продукции для отечественного топливно-энергетического комплекса (ТЭК) будут представлены на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2024 в Тюмени, сообщает пресс-служба концерна.

"На выставочном стенде концерна можно будет ознакомиться с информацией о различном оборудовании для газодобывающей инфраструктуры, а также испытательном центре для проведения комплекса испытаний на прочность, герметичность и температурных испытаний как отдельных сборочных единиц, так и изделий в сборе (АО "Нижегородский завод 70-летия Победы")", - сказано в пресс-релизе, распространенном в четверг.

Сообщается, что участники форума смогут получить информацию о компрессорных установках для компримирования природного газа, холодильных установках для охлаждения потока товарного газа (АО "ИЭМЗ "Купол"), запорно-регулирующих клапанах (АО "Марийский машиностроительный завод").

"На уличной экспозиции "Алмаз-Антей" впервые на TNF представит натурный образец тягача шасси БАЗ-69092 в арктическом исполнении производства АО "Брянский автомобильный завод". Данный "вездеход" выпускается серийно и входит в широкий модельный ряд специальных колесных шасси и тягачей высокой проходимости и грузоподъёмности. Он применяется в тяжелых дорожных и климатических условиях, в частности, в нефтепромысловых макроклиматических регионах России с умеренным и холодным климатом при температуре окружающего воздуха от -50?С до +50?С", - информирует пресс-служба.

В сообщении отмечается, что БАЗ-69092 в арктическом исполнении выпускается для нужд МЧС и почти полностью состоит из отечественных комплектующих. Вездеход подтвердил свои главные качества, пройдя испытания в Республике Саха (Якутия) в условиях предельно низких температур и при доставке грузов по временным сезонным дорогам. Высокая проходимость обеспечивается, в частности, за счет разрезных мостов, независимой торсионной подвески, а также колесных редукторов несоосного типа, обеспечивающих большой дорожный просвет. Клиренс в 580 мм, статическая устойчивость к опрокидыванию - 40° (крен), минимальный радиус поворота от 13 метров и большая монтажная длина рамы позволяют обеспечить размещение на технике различных видов оборудования.

По информации пресс-службы, в ходе форума специалисты концерна примут участие в деловой программе, расскажут гостям и участникам TNF 2024 о перспективных и текущих направлениях работы, высокотехнологичных разработках и производимом оборудовании для ТЭК. Планируется также обсудить реализацию совместных проектов с участниками рынков B2B и B2G.

В сообщении приводятся слова заместителя генерального директора по производственно-технологической политике концерна ВКО "Алмаз-Антей" Александра Ведрова, который отметил, что разработки и изделия холдинга всегда отличали инновационность, высокое качество, надежность и технологичность.

"Огромный научный и производственный потенциал концерна, тесная кооперация с партнерами, а также успешный опыт разработки и производства современного нефтегазового оборудования делает "Алмаз-Антей" надежным индустриальным партнером для решения задач по импортозамещению и обеспечению технологической независимости России", - сказал Ведров.

Он сообщил, что помимо серийного производства отдельных видов газопромыслового оборудования, концерн планирует развивать сотрудничество и участвовать в выполнении перспективных ОКР и в других направлениях

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
МЧС
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