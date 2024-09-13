В Алжире завершены оценочные испытания китайского ОБТ VT4

ЦАМТО, 12 сентября. В Алжире успешно завершена серия оценочных испытаний китайского основного боевого танка VT4 (MBT-3000).

Как сообщает Armyrecognition.com, об этом было объявлено во время ежегодного общего собрания акционеров (по итогам 2023 года) китайской государственной машиностроительной корпорации Inner Mongolia First Machinery Group, также известной как FIRMACO.

По информации руководства компании, основной боевой танк VT4 завершил серию испытаний, показав 100-процентное попадание при ведении стрельбы, и преодолел 500 км при непрерывном движении в различных условиях. Результаты были положительно отмечены алжирской стороной.

Оценка Алжиром VT4 соответствует стратегии диверсификации источников получения ВиВТ. К настоящему времени Алжир использует целый ряд образцов вооружения китайского производства, включая бронетранспортеры Тип-90B, системы залпового огня WM-80, самоходные гаубицы PLZ-45, системы ПВО малой дальности HQ-7 и дальнего действия FD-2000. Кроме того, Алжир эксплуатирует китайские беспилотники класса MALE и HALE CH-4 и WJ-700. 16 августа 2024 года Алжир объявил о приобретении берегового подвижного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами версия YJ-12B.

FIRMACO, также известная под такими названиями, как Factory 617 и Baotou Tank Plant, основана в 1954 году в Баотоу (Внутренняя Монголия) и работает под управлением корпорации NORINCO (China North Industries Group Corporation). Компания специализируется на производстве бронетехники. Номенклатура продукции включает несколько моделей, таких как танки Тип-59, Тип-88, Тип-96, MBT-2000 и VT4.

VT4 (или MBT-3000) – это основной боевой танк, разработанный NORINCO для экспортного рынка. На данный момент ОБТ VT4 эксплуатируются в Нигерии, Пакистане и Таиланде.