Зеленский назвал бразильско-китайский мирный план деструктивным

Президент Украины заявил, что предложение является "политическим заявлением"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал и назвал деструктивным план Бразилии и Китая по урегулированию украинского конфликта.

"Китайско-бразильское предложение - это тоже деструктивно, это просто политическое заявление. И я говорил Луле (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - прим. ТАСС), и мы передавали китайской стороне: "Давайте вместе садиться, давайте вместе разговаривать". <...> с чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России или быть где-то посередине? <...> как можно предлагать "вот наша инициатива", ничего у нас не спросив?" - заявил он в интервью бразильскому интернет-порталу Metr poles.

Вместе с тем Зеленский убежден, что Бразилия и Китай якобы предварительно обсудили свою мирную инициативу с РФ. "Мы же не дураки" - возмутился он. При этом слово "дураки" Зеленский сказал на русском языке, хотя интервью давал на украинском.

В интервью интернет-порталу Зеленский также назвал деструктивными предложения Бразилии в адрес Украины о диалоге с Россией, обоюдных шагах навстречу и компромиссе.

23 мая по итогам встречи главы МИД КНР Ван И со спецпредставителем президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом стороны опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что единственный путь к урегулированию конфликта на Украине лежит через диалог и переговоры. Китай и Бразилия предложили провести "в подходящее время" международную конференцию "с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех мирных планов". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия приветствует мирную инициативу Бразилии и Китая. По его словам, она пользуется все большей и большей поддержкой на глобальном Юге.

Занимавший до недавнего времени пост главы МИД Украины Дмитрий Кулеба признавал, что украинские власти ощутили конкуренцию между продвигаемой ими "формулой мира" и планом Бразилии и Китая. А посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, говоря об отсутствии доверия в двусторонних отношениях, в частности, рассказал, что Киев не знал о подготовке бразильско-китайской мирной инициативы. Он заявил, что бразильская сторона не делилась идеей и назвал такое отсутствие доверия вызовом.