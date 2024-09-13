На учениях "Океан-2024" отработали удар "Калибрами" по противнику

Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" проекта 21631 (шифр "Буян-М") с заводским номером 641 на испытаниях, Балтийск, ноябрь 2023 года.

Упражнение проводилось в условиях сложной помеховой обстановки, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Ударная группа малых ракетных кораблей "Град" и "Наро-Фоминск" в акватории Ладожского озера выполнила электронные пуски ракет "Калибр" по кораблям условного противника в рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Океан-2024". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В акватории Ладожского озера в рамках проведения СКШУ "Океан-2024" корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей "Град" и "Наро-Фоминск" выполнила электронные пуски ракет комплекса "Калибр" по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей, и объектам береговой военной инфраструктуры условного противника. Упражнение проводилось в условиях сложной помеховой обстановки, которая была искусственно создана для усложнения задачи экипажам корабельной ударной группы", - сообщили там.

В ведомстве добавили, что также в ходе маневров корабли отработали постановку различных видов радиоэлектронных помех.

© Минобороны России/ ТАСС

Кроме того, в рамках учений подразделения береговых войск Каспийской флотилии развернули береговые ракетные комплексы "Бал" с ракетами Х-35 для прикрытия корабельной группировки с берега. "Наряду с этим каспийцы обеспечивают защиту инфраструктуры пунктов базирования с десантоопасных направлений вдоль побережья", - добавили там.

В свою очередь летчики бомбардировщиков Су-24 смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили бомбометание по наземным целям, имитирующим замаскированный командный пункт условного противника. "В ходе выполнения летных заданий фронтовые бомбардировщики Су-24, используя данные целеуказания, осуществили бомбовые удары по мишенному полю авиационного полигона Лумбовский на Кольском полуострове, - отметили в военном ведомстве. - Удары наносились с выполнением простых и сложных видов маневров со средних и малых высот".

© Минобороны России/ ТАСС

Об учениях

СКШУ "Океан-2024" пройдут до 16 сентября включительно. Учения, проводящиеся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил (ВС) РФ, проходят в двустороннем формате под общим руководством главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева. Они станут одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС РФ в 2024 году.

В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействовано более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тыс. человек личного состава.