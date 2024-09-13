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Военное обозрение

Турция продвигает план создания национального щита противовоздушной обороны

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Источник изображения: topwar.ru

Турция завершила разработку ключевых направлений своей системы ПВО Çelik Kubbe («Стальной купол») – проекта, призванного повысить безопасность воздушного пространства страны с помощью передовых многоуровневых оборонных возможностей, пишет военное издание Defense News.

В рамках проекта планируется интеграция широкого спектра средств ПВО, создание оперативной картины в режиме реального времени и обеспечение централизованного управления с помощью искусственного интеллекта.

«Стальной купол» – это отечественная турецкая инициатива, разработанная совместно двумя оборонными компаниями Aselsan и Roketsan и турецким правительственным научно-исследовательским институтом TÜBİTAK SAGE.

По мнению доцента Измирского экономического университета Сытки Эгели, «Стальной купол» является попыткой интегрировать различные системы противовоздушной и противоракетной обороны, разработанные за последнее десятилетие.

Настоящим ключом к успешной противовоздушной обороне является не просто наличие правильного оружия, но и интеграция всех этих компонентов в единую систему управления и контроля

- отметил Эгели.

По данным Defense News, комплексы малой дальности вроде ракет «Сунгур» составят ближний «слой» купола. Ракеты средней дальности Hisar A+ и Hisar O (RF) будут поражать угрозы в среднем «слое». На самых дальних рубежах будут задействованы ракеты SİPER большой дальности, которые имеют зону действия до 100 километров. Компания Roketsan разрабатывает усовершенствованную версию SİPER, дальность действия которой будет до 150 км.

В проект ПВО будут также включены радары и системы связи производства Aselsan, в том числе система управления и контроля ПВО HERİKKS и радиолокационная сеть RADNET.

По словам Эгели, Турция планировала использовать в качестве «мозгов» новой программы Систему воздушного командования и управления (ACCS), разработанную в 2000-х годах для совместного использования всеми членами НАТО. Но нерешенные проблемы с программным обеспечением альянса побудили Турцию вместо этого разработать национальную версию в качестве дополнения, сказал Эгели.

Он добавил, что российский ЗРК С-400, приобретенный Турцией в 2017 году, не будет включён в Çelik Kubbe, так как «С-400 не соответствует долгосрочной стратегии противовоздушной обороны Турции».

Очевидно, Анкара намерена создать что-то на подобие израильской системы ПВО «Железный купол», чтобы максимально обезопасить воздушное пространство страны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Продукция
Железный купол
С-400 Триумф
Компании
Aselsan
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Проекты
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