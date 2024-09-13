Сикорский заявил о нежелании Польши защищать Украину

Ситуация может измениться, если фронт начнет рушиться, отметил министр иностранных дел Польши

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Желания защищать Украину сейчас у Варшавы нет, но ситуация может измениться, если фронт начнет рушиться. Об этом в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Ролик пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале.

Общение с главой польского дипведомства велось от лица экс-президента Украины Петра Порошенко. На вопрос, могла бы Варшава помочь Киеву, если бы украинская сторона потеряла некоторый контроль на земле, польский дипломат отметил, что на этом этапе готовности к этому фактически нет.

"Мой премьер-министр не хотел бы этого делать. Вы знаете, мы сейчас обсуждаем, сбивать ли российские крылатые ракеты над вашим воздушным пространством из нашего воздушного пространства без захода на вашу территорию, и даже это на данном этапе весьма и весьма спорно. И на этот счет никакого согласия, потому что это означало бы вступление в войну, - подчеркнул Сикорский. - Все изменится, если Украина, если фронт начнет рушиться, все может измениться. Но на данный момент желание это делать нулевое".

Он также не исключил возможность обучения украинских солдат в Польше. "Мы надеемся, что сможем подготовить для вас пару бригад в этом или следующем году. Но польские солдаты внутри Украины - это невозможно", - резюмировал дипломат.