Корабли ТОФ в ходе учений атаковали подлодку условного противника торпедами

В ходе учений экипажи кораблей отследили подлодку и атаковали ее с применением малогабаритного противолодочного комплекса "Пакет-НК" и торпедами с большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Противолодочные корабли Тихоокеанского флота в ходе учений "Океан-2024" отработали действия по поиску и уничтожению подлодки противника торпедами, сообщили в Минобороны РФ.

"Корабельная противолодочная ударная группа Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и корветов Приморской флотилии разнородных сил в ходе стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" во взаимодействии с корабельными вертолетами Ка-27 морской авиации флота отработала комплекс задач по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника с использованием торпедного вооружения", - сказано в сообщении. Роль условного противника играла дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота.

В ходе учений экипажи кораблей после получения целеуказания от вертолета отследили подлодку и атаковали ее с применением малогабаритного противолодочного комплекса "Пакет-НК" и торпедами с большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев".

В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации, соединения и объединения Военно-морского флота (ВМФ) приступают к участию в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) "Океан-2024", которое продлится до 16 сентября включительно. Учение проходит в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-морском флотом адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации в 2024 году.

В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тыс. личного состава.